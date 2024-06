Les 5 recommandations d’un médecin pour un Aïd Al-Adha sain

Aïd Al-Adha, l’une des fêtes les plus importantes de l’année pour les musulmans, est souvent marquée par des festins copieux à base de viande d’agneau. Cependant, pour profiter pleinement de cette célébration tout en préservant sa santé, le Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, propose cinq recommandations essentielles.

1. Ne pas négliger le petit-déjeuner

Pour éviter de trop manger pendant les repas principaux, il est crucial de ne pas sauter le petit-déjeuner. En outre, servir des salades avant les repas et consommer des légumes et des fruits aide à maintenir un équilibre nutritionnel. Cela permet également de réduire les quantités de viande consommées, favorisant un apport suffisant en fibres.

2. Réduire les sucreries et les boissons gazeuses

Les gâteaux très sucrés et les boissons gazeuses, souvent présents lors des festivités, peuvent être remplacés par des options plus saines comme les fruits, l’eau et les jus naturels. Ces alternatives permettent de diminuer l’apport en sucre et en calories inutiles.

3. Choisir des modes de cuisson sains pour la viande

La manière dont la viande est cuite peut avoir un impact significatif sur la santé. Dr Hamdi recommande de faire bouillir, cuire à la vapeur, au four ou au tajine. Le tajine, en particulier, est bénéfique car il inclut beaucoup de légumes cuits à feu doux. Il est également conseillé d’enlever les parties grasses de la viande avant la cuisson.

4. Pratiquer une grillade saine

Pour ceux qui préfèrent les grillades, il est essentiel de griller la viande de manière saine. Cela signifie éviter une chaleur trop élevée et empêcher les flammes de toucher la viande, ce qui peut entraîner une dénaturation des protéines et la production de substances cancérigènes.

5. Préférer de petits morceaux pour la grillade

Griller de petits morceaux de viande permet une cuisson rapide et uniforme sur un feu modéré, réduisant ainsi le risque de formation de substances nocives et facilitant une meilleure digestion.

En plus de ces recommandations, il est important de boire de l’eau régulièrement et de pratiquer la marche pour faciliter la digestion et brûler les calories superflues. En suivant ces conseils, chacun peut savourer les délices de l’Aïd Al-Adha tout en préservant sa santé.