Les recommandations d’ADM pour l’Aïd Al-Adha

À l’approche de la célébration de l’Aïd Al-Adha, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a diffusé un ensemble de recommandations destinées aux usagers du réseau autoroutier national.

Cette initiative vise à garantir la sécurité et le confort des déplacements durant une période traditionnellement marquée par une augmentation significative du trafic.

ADM prévoit une hausse notable de la circulation sur l’ensemble du réseau autoroutier marocain durant certaines plages horaires spécifiques. Cette augmentation est attendue particulièrement les vendredi, samedi et dimanche 14, 15 et 16 juin 2024 entre 15h et 22h, ainsi que le mardi 18 juin 2024 de 16h à 22h, moment qui coïncidera avec les retours des vacances d’Aïd Al-Adha.

Pour un voyage sécurisé et confortable, ADM recommande aux usagers de planifier leurs déplacements à l’avance et de se tenir informés de l’état du trafic en temps réel via l’application ADM TRAFIC. Il est également conseillé de rester attentifs aux alertes météorologiques et de faire preuve de vigilance en cas de conditions météorologiques défavorables telles que des rafales de vent, de la pluie ou du brouillard. Une attention particulière est demandée aux usagers de l’axe autoroutier Taza-Oujda en raison de l’annonce de fortes rafales de vent par la Direction Générale de la Météorologie pour le samedi 15 juin 2024, de 10h à 19h.

ADM suggère également aux usagers de prendre des pauses régulières toutes les deux heures afin de prévenir la fatigue au volant. Il est essentiel de vérifier l’état mécanique du véhicule, en particulier les pneus, avant de prendre la route. Par ailleurs, l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence doit être strictement réservée aux situations d’extrême urgence. Les usagers sont également encouragés à vérifier et recharger le solde de leur Pass Jawaz avant d’emprunter l’autoroute, afin d’éviter les files d’attente et les manœuvres dangereuses causées par un solde épuisé au moment du passage dans la voie automatique.

Pour gérer efficacement cette période de fort trafic, ADM a mis en place une série de mesures spécifiques. Le renforcement des équipes chargées de la gestion du trafic et de l’assistance est prévu, de même qu’une maintenance anticipée des équipements et infrastructures pour prévenir tout dysfonctionnement. ADM augmentera également ses efforts de communication avec les usagers pour les informer en temps réel des conditions de circulation. Une étroite collaboration sera maintenue avec tous les intervenants sur le réseau autoroutier afin d’assurer une gestion optimale du trafic.