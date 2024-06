Bank Of Africa (BOA) a dévoilé une nouvelle plateforme de marque commerciale baptisée « Dima Kayn L’hal », visant à renforcer sa proximité, son expertise, sa centricité client et son accessibilité. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de nombreuses innovations bancaires et d’améliorations de l’expérience client.

La promesse « Avec BANK OF AFRICA, Dima Kayn L’hal » met en avant l’engagement de BOA à fournir des services bancaires optimisés à ses clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises. Cette plateforme utilise un ton direct et disruptif pour montrer que la banque est en phase avec la vie et les attentes de ses clients, tout en leur offrant des solutions créatives adaptées à leurs besoins et projets.

Lire aussi | CTM officialise le rachat d’Africa Morocco Link

La stratégie de Brand Equity de BOA repose sur quatre piliers essentiels :

Expertise : BOA combine ses compétences dans divers domaines pour offrir les meilleures solutions, quel que soit le besoin. « Avec BANK OF AFRICA, Dima Kayn L’hal ! »

: BOA combine ses compétences dans divers domaines pour offrir les meilleures solutions, quel que soit le besoin. « Avec BANK OF AFRICA, Dima Kayn L’hal ! » Proximité : La banque maintient une connexion authentique avec ses clients, les accompagnant à chaque étape de leur vie avec un discours simple et adapté. « Avec BANK OF AFRICA, Dima Kayn L’hal ! »

: La banque maintient une connexion authentique avec ses clients, les accompagnant à chaque étape de leur vie avec un discours simple et adapté. « Avec BANK OF AFRICA, Dima Kayn L’hal ! » Centricité client : BOA se concentre sur l’expérience, les attentes et les habitudes de ses clients pour leur proposer des solutions sur mesure. « Avec BANK OF AFRICA, Dima Kayn L’hal ! »

: BOA se concentre sur l’expérience, les attentes et les habitudes de ses clients pour leur proposer des solutions sur mesure. « Avec BANK OF AFRICA, Dima Kayn L’hal ! » Accessibilité : En tant que banque universelle, BOA est accessible à toutes les clientèles, des particuliers aux entrepreneurs, en passant par les étudiants, commerçants, artisans et professionnels. « Avec BANK OF AFRICA, Dima Kayn L’hal ! »

Lire aussi | BOA entre dans le capital de Bank of Palestine

Pour accompagner le lancement de « Dima Kayn L’hal », BOA déploie une campagne publicitaire moderne, avec des capsules vidéo et des affiches rompant avec les codes traditionnels de la banque. Ces capsules, filmées en « oneshot » avec des décors changeants instantanément, illustrent divers défis rencontrés par des clients ou prospects, et montrent comment un conseiller BOA propose des solutions adaptées.