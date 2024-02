Après une expansion dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, AgriEdge élargit ses horizons en mettant en place une filiale au Canada baptisée « AgriculturiX ».

Fidèle aux accords de Paris sur le climat, le Maroc est très impliqué dans le domaine de l’écologie depuis quelques années. S’inscrivant dans une dynamique tout azimut, cette révolution verte portée par plusieurs grandes politiques a fait de l’agriculture l’une de ses plus grandes priorités. Considéré comme l’un des secteurs les plus consommateurs de ressources naturelles, de nombreux pays à travers le monde ont aujourd’hui placé la question de l’agriculture climato-intelligente au cœur de leur action politique.

Au Maroc, cette mission écologique est une priorité pour la jeune start-up d’OCP incubée à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P), qui demeure aujourd’hui un acteur clé dans le développement de l’Agritech au sein du monde paysan. « AgriEdge a développé, au Maroc, des services à haute valeur ajoutée pour les agriculteurs marocains », nous confie Faïssal Sehbaoui, Directeur général d’AgriEdge. Et de poursuivre : « L’enjeu était de faire du digital un levier pour rendre cette agriculture plus durable et plus rentable ».

Après avoir rencontré le succès au Maroc et dans la sous-région ouest-africaine, le bras armé de l’Ocp décide de s’exporter en Amérique du Nord. Récemment, «son DG nous a confié qu’AgriEdge a décidé d’élargir ses horizons en mettant en place une filiale au Canada baptisée « AgriculturiX » ». Son inauguration a été annoncée lors du Grand Colloque AgTech organisé dans la région de Montréal où la filiale s’est établie. « Cette expansion marque un grand pas vers la concrétisation de sa vision consistant à exporter l’expertise agricole marocaine en utilisant le digital et à faire de l’AgriTech marocain une expertise reconnue à l’échelle mondiale ».

Les premiers services que cette filiale déploiera dès cette année sont : FertiX, pour la fertilisation raisonnée des cultures ; YieldX, pour la prédiction des rendements agricoles ; et CarboX pour la mesure de l’empreinte carbone des exploitations agricoles.

Il convient de rappeler que dans son expansion, AgriculturiX adoptera une approche écosystémique en s’appuyant sur des partenariats établis avec des universités, des coopératives agricoles, des centres d’innovation et des bailleurs de fonds. Elle installera, grâce à ce réseau de partenaires, des plateformes de démonstration dans plusieurs régions du pays afin d’introduire progressivement ses solutions AgriTech dans l’écosystème local.