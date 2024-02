La plateforme logistique Logidoo étend son réseau en Afrique en ouvrant une filiale en Tunisie. Objectif : tirer parti de cette expansion pour renforcer la connectivité entre les marchés africains et contribuer au développement du commerce intra-africain. Son fondateur nous en dit plus.

Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Guinée Conakry. Après avoir ouvert des filiales dans ces pays, la plateforme logistique Logidoo annonce le lancement d’une nouvelle filiale en Tunisie. Ce qui marque une étape clé dans l’expansion stratégique de la plateforme basée à Casablanca. Pour son fondateur et directeur général, Tamsir Ousmane Traoré, « le nouveau corridor reliant la Tunisie et l’Afrique de l’Ouest concrétise son engagement à connecter les marchés africains ».

C’est à juste titre qu’il rappelle la mission de Logidoo : « créer des corridors commerciaux entre pays africains en leur fournissant une logistique rapide, fiable, sécurisée et à des coûts abordables ». Il faut dire que depuis la création de la boîte en 2019, beaucoup d’eau sont passées sous le pont, et l’entreprise progresse à un bon rythme. « Sur l’année 2023, notre chiffre d’affaires s’est élevé à 1,3 million d’euros », nous informe son fondateur.

Pourquoi la Tunisie ?

Le dirigeant explique les raisons qui ont conduit à la décision de choisir la Tunisie comme emplacement pour la nouvelle filiale de l’entreprise. La décision de choisir la Tunisie repose sur plusieurs facteurs clés soigneusement évalués. « Tout d’abord, sa position géographique stratégique en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique offre un avantage majeur. En établissant une présence en Tunisie, la plateforme peut bénéficier d’un accès facile à d’importants marchés, ce qui facilite la connectivité entre les deux continents. De plus, la Tunisie dispose d’infrastructures portuaires et de transport développées, ce qui constitue un atout considérable pour une entreprise logistique comme la nôtre. Ces infrastructures bien développées permettent une circulation fluide des marchandises, réduisant ainsi les délais de livraison et les coûts de transport », explique le dirigeant. De quoi renforcer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et favoriser un commerce plus dynamique.

Un autre avantage de la destination est son environnement d’affaires favorable. Le pays offre des incitations et des facilités pour les investissements étrangers, ce qui encourage les entreprises comme Logidoo à s’implanter et à s’y développer. De plus, la main-d’œuvre tunisienne qualifiée, disponible à un coût compétitif, constitue un atout majeur pour l’expansion de l’entreprise. « À court terme, nous voulons consolider notre présence dans ce pays en construisant une solide base de clients et en optimisant nos opérations pour répondre aux besoins spécifiques du marché régional. À long terme, notre objectif est de devenir un acteur clé dans le secteur logistique africain, en contribuant significativement au développement du commerce intra-africain et en étendant nos services à d’autres pays du continent », nous dit le dirigeant. Dans un contexte où l’indice annuel de logistique des marchés émergents (Agility Index 2024) révèle que près de 62% des 830 responsables logistiques sondés dans les 50 principaux marchés émergents du monde déclarent que leurs entreprises prévoient d’investir davantage en Afrique, voire pour la première fois, il est évident que l’optimisme croissant des professionnels de la logistique à l’égard des marchés africains offre de nombreuses opportunités.

Le pari de partenariats locaux

Selon Traoré, ce nouveau corridor offre de nombreux avantages pour les marchés africains, notamment une réduction des délais de transport, une optimisation des coûts logistiques et une amélioration de la fiabilité des chaînes d’approvisionnement. « Le corridor Tunisie-Afrique de l’Ouest permettra de créer une voie logistique directe et efficace, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les exportateurs et importateurs », souligne-t-il. En offrant un accès plus facile à de nouveaux marchés, cette initiative devrait stimuler le commerce régional et favoriser la croissance économique dans la région.

Cependant, s’implanter sur un nouveau marché ne se fait pas aussi facilement qu’envoyer une lettre à la poste. Lorsque nous abordons les défis auxquels Logidoo a été confronté lors de l’établissement de sa filiale en Tunisie, le dirigeant souligne la nécessité de naviguer dans le cadre réglementaire local et de s’adapter aux spécificités du marché. Pour surmonter les obstacles, l’entreprise a adopté une approche stratégique en investissant dans des partenariats locaux. « Cette collaboration avec des acteurs locaux permet à l’entreprise de bénéficier de leur expertise et de leur connaissance approfondie du marché tunisien », nous explique-t-il. « De plus, la filiale a intégré des technologies logistiques de pointe pour assurer une meilleure efficacité dans ses opérations et une intégration harmonieuse avec les réseaux logistiques existants », fait valoir le dirigeant.