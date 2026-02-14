Auto Hall inaugure une nouvelle succursale à Laâyoune

Dans le cadre de sa stratégie nationale d’expansion et de consolidation de son réseau, le Groupe Auto Hall a inauguré, vendredi 12 février courant, une nouvelle succursale à Laâyoune. La cérémonie s’est tenue en présence de nombreuses personnalités de la région, d’invités de prestige ainsi que du staff dirigeant du Groupe, marquant une étape importante dans le renforcement de sa présence dans les provinces du Sud.

Implantée au cœur de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, la nouvelle succursale illustre la volonté du Groupe Auto Hall d’élargir son réseau et de renforcer sa proximité avec les usagers, tout en mettant en avant des standards modernes en matière de service et d’innovation.

Avec un budget de 24 millions de dirhams et la création de 20 emplois directs et 30 indirects, cette nouvelle succursale contribue activement au développement socio-économique local. Elle consolide la présence du Groupe dans le Sud du Royaume et participe à la structuration d’une offre automobile conforme aux standards internationaux, tout en favorisant l’emploi et la création de valeur.

Édifiée sur un terrain de 5 342 m², elle abrite cinq showrooms consacrés aux marques Ford, Opel, Nissan, Chery et DFSK, un atelier de 850 m² ainsi qu’un magasin de pièces de rechange. Grâce à ses espaces d’exposition conçus pour offrir confort et accessibilité, Auto Hall Laâyoune entend proposer une expérience optimale, alliant découverte des modèles et accompagnement personnalisé. Dotée d’un design épuré et fonctionnel, la succursale reflète plus d’un siècle d’expertise du Groupe Auto Hall dans la conception d’espaces automobiles. Chaque détail a été pensé pour améliorer l’expérience client, de l’accueil à la qualité des services proposés.

Faut-il souligner que cette nouvelle succursale d’Auto Hall de Laâyoune regroupe en un même site l’ensemble des services liés à l’automobile, allant de la vente de véhicules neufs à l’entretien et la réparation, en passant par le financement, le leasing, l’assurance et la reprise de véhicules d’occasion. Cette organisation intégrée vise à offrir aux clients une expérience simplifiée et cohérente, couvrant toutes les étapes du parcours automobile. À travers cette inauguration, le Groupe Auto Hall entend confirmer son rôle d’acteur économique et social majeur, engagé dans le développement des territoires et dans la promotion d’une croissance durable au service du Royaume.