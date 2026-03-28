Bayer place l’innovation au cœur de l’agriculture nord-africaine [Vidéo]

Bayer Crop Science North Africa a tenu sa convention annuelle à Marrakech, dévoilant sa feuille de route 2026 et réaffirmant son ambition de contribuer à une agriculture nord-africaine plus résiliente et performante. L’événement a mis en avant trois piliers stratégiques, à savoir l’innovation, la durabilité et le partenariat avec les agriculteurs.

C’est dans un contexte marqué notamment par le changement climatique, la pression réglementaire et l’évolution rapide des marchés, que Bayer a dévoilé une stratégie de développement axée sur la durabilité. Concrètement, l’opérateur entend renforcer sa proximité avec les producteurs, en proposant des solutions adaptées aux réalités locales et créatrices de valeur sur le long terme. «Notre priorité est d’accompagner les agriculteurs avec des solutions innovantes et durables, en ligne avec la mission de Bayer, à savoir la santé pour tous, la faim pour personne», a déclaré Amina L’kima, Directrice générale de Bayer Maroc et Country Unit Lead Crop Science North Africa.

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Il faut dire que l’Afrique du Nord, portée par le dynamisme du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie, représente un marché agricole clé. En effet, l’évolution des cultures, notamment dans les fruits, légumes et baies, ainsi que la montée en puissance des filières export, ouvre de nouvelles perspectives selon le staff dirigeant de Bayer qui souhaite accompagner cette transformation en mettant à disposition des solutions performantes et responsables.

Concrètement, cette stratégie s’appuie sur une offre diversifiée alliant protection des cultures, biosolutions, biostimulants et semences. L’innovation est au cœur de cette dynamique, avec le lancement progressif de nouvelles solutions visant à améliorer la productivité, la résilience et la durabilité des pratiques agricoles. Aussi, la multinationale allemande insiste sur une gestion responsable du cycle de vie des produits, anticipant les évolutions réglementaires et les attentes des consommateurs.

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Durabilité et agriculture régénératrice

Selon Mme L’kima, la durabilité constitue un axe central. Justement, Bayer indique accompagner les agriculteurs dans la transition vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, intégrant les enjeux liés à l’eau, à la réduction de l’empreinte carbone et à la qualité des productions. L’agriculture régénératrice est présentée comme une voie d’avenir pour concilier performance économique et sécurité alimentaire.

Au-delà des solutions techniques, Bayer mise sur la collaboration avec l’ensemble de l’écosystème agricole : agriculteurs, distributeurs, autorités, organisations professionnelles et chercheurs. Cette approche partenariale vise à coconstruire des réponses concrètes aux défis locaux et à soutenir le développement des filières sur le long terme. La réussite de cette ambition repose également sur les équipes de Bayer. Le développement des talents, l’apprentissage continu et de nouvelles façons de travailler sont mis en avant comme des leviers essentiels. Le thème Invictus- inconquis, invincible de l’intérieur a accompagné la convention, symbolisant la force du collectif et la capacité d’adaptation face à un environnement imprévisible.

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Quoi qu’il en soit, la filiale nord-africaine de Bayer Crop Science affiche l’ambition de s’imposer comme un acteur clé du secteur agricole régional, en mettant en avant l’innovation, la durabilité et la compétitivité. L’entreprise inscrit d’ailleurs cette orientation dans une mission plus large, centrée sur la sécurité alimentaire et la santé des populations.