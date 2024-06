Brahim Ghali n’a toujours pas payé la facture de son hospitalisation en Espagne

La facture d’hospitalisation du chef du Front Polisario, Brahim Ghali, s’élève à 45.658 euros pour 44 jours passés à l’hôpital San Pedro de Logroño. Ghali a été admis dans cet hôpital de La Rioja du 18 avril au 1er juin de l’année dernière. À ce jour, cette somme n’a toujours pas été réglée.

Selon le journal La Razon, « L’hospitalisation dans notre pays du leader du Front Polisario, Brahim Ghali – qui a provoqué en 2021 l’inculpation de l’ancienne ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, et une grave crise diplomatique et migratoire avec le Maroc jusqu’à ce que le gouvernement de Pedro Sánchez opère un revirement inattendu concernant le Sahara – a coûté 45 658 euros, une facture que le dirigeant du Polisario n’a pas encore réglée et que le gouvernement de La Rioja tente de recouvrer par le biais de ses services juridiques depuis mars de l’année dernière. »

Malgré les demandes répétées du Conseil de Transparence et de Bon Gouvernement et les interrogations des parlementaires du Parti Populaire (PP), l’ancien gouvernement socialiste de Concha Andreu avait refusé de divulguer le montant de la facture. Ce refus était motivé par le respect de la vie privée de Ghali et la loi sur la protection des données, malgré le fait que l’hospitalisation avait été autorisée pour des raisons humanitaires à la demande de l’Algérie, Ghali souffrant d’une pneumonie sévère due à la Covid-19.

Avec le changement de gouvernance à La Rioja, le nouveau gouvernement dirigé par Gonzalo Capellán (PP) a finalement révélé le coût de cette hospitalisation. Le Service de Santé de La Rioja a émis une première facture le 7 juillet 2021, sous le nom de Mohamed Benbatouche, alias utilisé par Ghali avec un faux passeport. Après que ce nom se soit révélé incorrect, une nouvelle facture a été émise à son vrai nom le 28 décembre 2022. En mars de l’année dernière, cette facture a été transmise à la Direction Générale des Services Juridiques pour engager des actions en recouvrement.

Brahim Ghali avait accepté par écrit de régler les frais d’hospitalisation lors de son admission, une promesse encore non tenue. Le juge Rafael Lasala, qui a mené l’enquête initiale sur une possible prévarication et falsification documentaire, a finalement classé l’affaire. Pourtant, l’incertitude demeure quant à la poursuite judiciaire pour le recouvrement de la dette par l’actuel gouvernement de La Rioja, qui évalue encore ses options.