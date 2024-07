Distribution automobile : KMG Auto tisse sa toile à El Jadida

KMG Auto, partenaire de Sopriam et concessionnaire des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, a annoncé l’ouverture de son showroom situé dans la zone industrielle, route de Marrakech-El Jadida.

Selon le concessionnaire, ce nouvel espace représente une avancée majeure pour Peugeot, Citroën et DS Automobiles, consolidant leur présence dans la région et démontrant leur engagement continu envers leurs clients. Dans le détail, cette nouvelle plateforme s’étend sur une superficie totale de 1 000 m2. L’espace construit couvre 2 500 m2 répartis sur trois niveaux, offrant ainsi une vaste zone pour présenter les dernières nouveautés des trois marques. Un espace d’exposition bien dans l’air du temps d’une superficie de 500 m2 vient compléter cet aménagement, portant à 3 000 m2 la superficie totale.

Litre aussi | Voitures neuves : le marché maintient timidement son cap à fin juin

Une équipe de 30 membres qualifiés travaille désormais dans ce nouveau centre. Selon le concessionnaire, cette consolidation favorise une synergie accrue entre les différents services, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle. Elle permet également de mieux servir la clientèle en lui offrant des services plus rapides et plus intégrés, tout en restant à l’avant-garde des technologies et des tendances du marché automobile. L’ouverture de ce nouveau showroom marque une étape stratégique pour KMG Auto, qui opérait précédemment à El Jadida à partir de trois sites distincts.

Litre aussi | AtlantaSanad Assurance et AUTO24 renforcent leur collaboration

«Ce nouveau showroom symbolise notre engagement envers notre clientèle», a déclaré Khalid Kabbaj, PDG de KMG Auto. Et de poursuivre : «en unissant nos forces et en consolidant nos opérations, nous sommes mieux équipés pour répondre aux besoins de nos clients et pour façonner l’avenir de la mobilité au Maroc. Ce centre ultramoderne nous permet de présenter notre gamme complète de véhicules dans un environnement accueillant et innovant».