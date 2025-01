Coupe du Monde de la Pâtisserie: l’équipe marocaine retient son souffle [Vidéo]

Pour la finale de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, qui se tient au prestigieux Salon Sirha à Lyon (Sud Est de la France), l’équipe marocaine a présenté une magnifique pièce artistique sous le signe de la « tbourida ». En attendant le verdict, ce samedi soir, l’équipe marocaine, encouragée par les premières appréciations, retient son souffle.

La création, un mix de sculpture au chocolat, entremet glacé et dessert à l’assiette, a fait sensation lors de sa présentation, vendredi soir, devant le jury à l’issue du premier jour de la compétition, en présence de chefs et critiques de renommée mondiale.

Menée par le chef Rachid Ouakkas, l’équipe nationale, composée d’Omar Eddib, spécialiste des créations sucrées, Mohamed El Yazidi pour le chocolat, et Sidi Mohamed Lamraoui pour les œuvres glacées, avait promis de réaliser des créations d’exception mêlant tradition et innovation.

«Nous sommes fiers d’être là parmi les 18 meilleurs pays de la pâtisserie, pour représenter le Maroc et l’Afrique, aux côtés de l’Ile Maurice et de l’Egypte», a affirmé à la MAP Kamal Rahal Essoulami, ambassadeur Afrique de la Coupe du Monde de la Pâtisserie.

A la tête du groupe Rahal, organisateur de l’étape décisive de Marrakech pour la qualification en finale des trois équipes africaines, le professionnel de l’événementiel culinaire table sur la participation marocaine pour contribuer surtout à la valorisation du patrimoine culturel national.

D’où le choix, selon lui, du thème de la tbourida, art populaire marocain, pour la pièce artistique, précisant que pour le dessert l’équipe nationale a essayé aussi de valoriser le zellij marocain que ce soit au niveau de l’entremet glacé ou du dessert à l’assiette. Les fromages du sud sont également mis en avant dans le show avec une représentation de la draaya sahraouiya.

L’équipe marocaine avait validé, aux côtés de Maurice et l’Egypte, son ticket pour la finale lors des sélections continentales du Tournoi Officiel des Chefs (TOC Afrique), organisées les 12 et 13 septembre 2024 à Marrakech. Ces sélections ont aussi permis au Maroc d’accéder aux finales mondiales du Bocuse d’Or et de la Coupe du Monde des Traiteurs, également au programme du Sirha Lyon (23 -27 janvier 2025).

Créée en 1989, la Coupe du Monde de la Pâtisserie est une compétition de renommée mondiale qui met en lumière les meilleurs pâtissiers du globe. Pendant le concours, trois pâtissiers – un spécialiste de la glace, un expert en sucre et un chocolatier – s’associent pour relever des défis techniques dans leurs domaines respectifs.

Au total, 18 équipes sont en lice pour le titre de Champion du Monde de la Pâtisserie 2025, autour d’un thème commun : le patrimoine national. Une manière de mettre à l’honneur leur pays et leur culture à travers leurs créations.