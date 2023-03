Covid-19. Le Maroc actualise son protocole thérapeutique et sanitaire de prise en charge

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a procédé, conformément aux recommandations de la 66ème réunion du Comité scientifique national, à l’actualisation du protocole thérapeutique et sanitaire national de prise en charge des cas de coronavirus, dans le cadre du Plan national de veille et de riposte à l’infection au Covid-19.

Le ministère indique que cette quatrième actualisation intervient conformément au principe de graduation dans la gestion des urgences de santé public. « Suite à l’amélioration significative de la situation épidémiologique nationale du Covid-19 et la diminution enregistrée du niveau de dangerosité et de létalité du Sars-Cov-2, et conformément aux recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, le ministère a décidé d’adopter et faire distribuer le protocole actualisé aux établissements de santé publics et privés », précise la même source.