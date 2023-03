Le tirage au sort de la Coupe Roi Ben Salmane des clubs arabes champions, qui se déroulera l’été prochain en Arabie Saoudite, a révélé certaines rencontres choc d’entrée de compétition. Les représentants du Maroc : Le Raja et le Wydad de Casablanca, respectivement tenant du titre et champion du Maroc, ainsi que les FAR Rabat, 3è du championnat marocain connaissent partiellement leurs adversaires.

Le Raja Casablanca a atterri dans le groupe D, avec l’équipe algérienne du CS Belouizdad, un groupe non encore identifié devrait être complété suite au tour préliminaire : le premier et le 6è qualifié du groupe 1 vont rejoindre ce groupe D. Tandis que le Wydad connaît 2 de ses adversaires dans le groupe B : les équipes qatarie Al Sad et saoudienne Al Hilal. Cette dernière l’avait disqualifié lors de la dernière édition du Mondialito 2023 au Maroc et a même atteint les demies-finales. Le quatrième adversaire de ce groupe B sera issu des qualifications.