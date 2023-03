Soft power. Le Maroc parmi les trois pays africains les plus influents au monde

Le cabinet britannique Brand Finance vient de publier son classement annuel des pays les plus influents au monde. Les trois pays africains les plus influents sont l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc, qui fait mieux que ses voisins africains et maghrébins.

Lire aussi | Contrats d’assurance automobile. Une entreprise marocaine lance des guichets interactifs pour l’émission et le renouvellement

En comparant avec le classement précédent, trois pays du continent africain – l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc – ont tous perdu en influence sur les huit piliers du Soft Power établis par l’étude : affaires et commerce, gouvernance, relations internationales, culture et traditions, médias et communication, éducation et science, population et valeurs, puis avenir durable. Toutefois, d’autres pays africains tels que le Botswana (+16), le Soudan (24), les Seychelles (+16), la République démocratique du Congo (+9) et le Sénégal (+7) ont connu des progressions significatives. La Tanzanie (+3), le Cameroun (+3), l’île Maurice (+4) et l’Angola (+3) ont eu une progression moins notable. En outre, la Tunisie (-7), la Côte d’Ivoire (-9), le Ghana (-6), le Kenya (-5) et l’Éthiopie (-7) ont subi une régression. Tandis que le Rwanda (-11 places), l’Algérie (-11 places) et le Nigeria (-24 places) ont constaté une chute plus marquée.

Lire aussi | Tanger. Le chinois Qingdao Sentury Tire ressuscite l’industrie pneumatique au Maroc

Top 20 du classement des pays africains les plus influents au monde :

1.Égypte 38e mondial

2.Afrique du Sud 40e mondial

3.Maroc 55e mondial

4.Maurice 67e mondial

5.Seychelles 74e mondial

6.Tunisie 83e mondial

7.Rwanda 85e mondial

8.Algérie 86e mondial

9.Côte d’Ivoire 87e mondial

10.Ghana 92e mondial

11.Nigeria 93e mondial

12.Soudan 95e mondial

13.Botswana 96e mondial

14.Tanzanie 98e mondial

15.Kenya 100e mondial

16.Sénégal 103e mondial

17.RDC 107e mondial

18.Cameroun 109e mondial

19.Ethiopie 110e mondial

20.Angola 111e mondial