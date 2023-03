Maroc. Prévisions météorologiques pour la journée du lundi 6 mars 2023

– Temps relativement froid et gelée locale sur les reliefs et les Hauts plateaux Orientaux.

– Pluies sur le Nord-Ouest.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Oriental, le Rif et la rive méditerranéenne avec des gouttes éparses notamment l’après-midi.

– Brume ou brouillard par endroits sur le Nord de l’Oriental et des provinces Sud et sur l’intérieur de pays.

– Quelques rafales de vent localement assez fortes sur l’Oriental, le Sud-Est et le Moyen Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de -01/06°C sur l’Atlas, le Rif Occidental et le Sud de l’Oriental, de 11/20°C sur le

Sud-Est et les provinces Sud et de 07/13°C sur le reste du territoire.

– Températures maximales en hausse notamment sur le Sud et le Centre.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tan tan et Boujdour et agitée ailleurs.