Tanger. Le chinois Qingdao Sentury Tire ressuscite l’industrie pneumatique au Maroc

Le président de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro a reçu mercredi 1er mars une délégation du groupe Qingdao Sentury Tire conduite par Lanny Lin, PDG de l’usine du géant chinois aux Etats-Unis. Lors de cette rencontre, les dirigeants chinois ont officialisé leur projet de construction d’une usine de pneumatiques pour véhicules légers et véhicules utilitaires légers au Maroc, dans la zone franche de Tanger dont l’activité, notamment automobile, ne cesse de prendre de l’importance. Le site industriel devrait être opérationnel d’ici à 18 mois et démarrer sa production au deuxième semestre 2024. L’investissement initial est estimé à quelque 285 millions d’euros et la capacité de production de l’usine sera, dans une première phase, de 3,6 millions de pneus par an avec, à terme, un seuil maximal de 6 millions d’enveloppes radial TC4 (Tourisme, Camionnette et 4×4) par an.

D’après le communiqué de la collectivité régionale, ce projet du chinois Qingdao Sentury Tire permettra de promouvoir les opportunités d’emploi dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et partant contribuer au développement socioéconomique. Ainsi, le président de la région s’est félicité de l’intérêt porté par le groupe chinois au site industriel de Tanger, vu la qualité des infrastructures existantes et les avantages qu’offre sa position pour l’accueil de l’une des usines les plus avancées dans ce secteur, et qui est promise à s’ériger en pionnière dans le développement de la coopération économique maroco-chinoise.

Il faut dire que le groupe chinois veut faire de Tanger un hub à partir duquel il compte approvisionner le marché européen, le Maghreb, en forte croissance, l’Afrique, voire les États-Unis eu égard aux accords de libre-échange en vigueur. Le Maroc a été retenu pour sa stabilité, ses incitations fiscales, et le tissu automobile de Tanger Med (Renault, Stellantis…). Ainsi, en s’implantant dans le Royaume, Sentury Tire poursuit sa stratégie d’internationalisation initiée en 2015, avec l’ouverture d’une usine en Thaïlande puis aux États-Unis, et s’inscrit dans l’initiative « One belt, one road » lancée par les autorités chinoises. Il s’agit de stimuler le tissu industriel et les échanges commerciaux sur l’ancienne Route de la soie qui couvre l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe.

Du coup, l’industrie pneumatique nationale est en train de renaître de ses cendres. Car, Qingdao Sentury Tire, qui commercialise les marques Sentury, Delinte et Landsail, va permettre au Maroc de renouer avec la production de pneus. Cette activité était morte suite à la fermeture successive des usines de General Tire (2002) et de Goodyear (2006), cédant ainsi la place aux importations en provenance de l’Union européenne ou du Quadra (appelé encore Accord d’Agadir qui regroupe l’Égypte, la Tunisie, la Jordanie et le Maroc), qui s’effectuent en exonération de droits de douanes.