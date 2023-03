Contrats d’assurance automobile. Une entreprise marocaine lance des guichets interactifs pour l’émission et le renouvellement

Lire aussi | Tanger. Le chinois Qingdao Sentury Tire ressuscite l’industrie pneumatique au Maroc

Derrière ce service, on retrouve, en effet, une équipe d’entrepreneurs dans une entreprise marocaine spécialisée dans le domaine de la technologie financière et commerciale FinTech- «OnePay s.a»,créée en 2020 par le Groupe www.Sispay.net. Cette jeune entreprise a réussi le développement de solutions informatiques intelligentes et la conception et production de guichets interactifs intégrant des télé-services innovants ouverts aux compagnies d’assurance, dont l’une d’entre elles offre déjà ces prestations à travers ces nouveaux guichets à Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès, Meknès, Oujda, Settat et Tanger.

A noter que ce guichet intelligent est disponible en plus de l’écran d’affichage interactif, de la carte de pointage bancaire, d’un double scanner textes et images, de la reconnaissance QR Code du document, en plus d’une caméra de surveillance.

Selon OnePay, ces guichets interactifs seront bientôt installés chez d’autres assureurs au Maroc et dans plusieurs pays africains. MAMDA/MCMA est le premier partenaire assureur de OnePay au Maroc à être équipé de cette technologie.