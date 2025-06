Nouveauté. Le Cupra Terramar fait son entrée au Maroc

Cupra Maroc a levé le voile sur son tout nouveau Terramar, lors du Festival UTimeless. Un événement où créativité et culture urbaine se sont rencontrées.

Concrètement, Le Cupra Terramar hérite d’un design avec des proportions robustes. Il présente une calandre hexagonale sculptée, des arches de roues élargies, ainsi qu’une signature lumineuse triangulaire à l’avant et à l’arrière ; autant d’artifices qui ont le mérite d’accentuer son allure musclée. Les jantes en alliage de 18’’ ou 20’’, la peinture métallisée exclusive et les touches cuivrées rappellent avec subtilité l’ADN Cupra.

L’intérieur du Terramar offre une ergonomie bien pensée. Les sièges sport en cuir ou Alcantara assurent un maintien optimal. Il va sans dire que la technologie embarquée est à la hauteur des attentes avec un écran tactile central de 12,9’’, un digital cockpit HD de 10,25’’, un système audio premium Sennheiser. Ajoutez-y une connectivité Apple CarPlay/Android Auto sans fil et des commandes vocales intelligentes. Le hayon électrique et les nombreuses assistances à la conduite (freinage d’urgence, maintien de voie, caméra 360°, park assist) garantissent une sécurité renforcée et une conduite intuitive.

Sous le capot, on retrouve un 1,4 litre TSI de 150 chevaux, couplé à une boîte automatique DSG à 7 rapports. Parfaitement équilibré entre réactivité, consommation maîtrisée et confort d’usage, ce bloc essence promet une conduite agréable sur tous les terrains, dixit le constructeur.

Grâce au «Cupra Drive Profile», ce SUV adapte son comportement selon les envies : confort, sport ou pure performance, avec une agilité renforcée par une suspension pilotée (DCC), en plus d’une direction précise, garantissant une expérience immersive et dynamique. Tarif d’attaque de l’engin : 425 900 DH.