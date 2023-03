Maroc. Prévisions météorologiques pour ce mardi 7 mars

– Temps assez froid sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux avec gelée locale. Formations brumeuses matinales et nocturnes par endroits sur les plaines Nord et Centre ainsi que sur le nord des provinces Sud. Pluies éparses sur le Tangérois, Loukkos et le Rif occidental.

– Ciel passagèrement nuageux sur le Saiss, le Moyen Atlas et l’est du Rif avec gouttes locales.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et le Rif.

– Températures minimales de l’ordre de 1/6°C sur l’Atlas et le sud de l’Oriental, de 11/20°C sur le Sud-Est et les provinces Sud et de 6/13°C sur le reste du territoire.

– Températures maximales en hausse sur le Sud et stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et sur les côtes entre Tan Tan et Boujdour et agitée sur le reste du Littoral.