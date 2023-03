Investissement. Mohcine Jazouli en Inde pour promouvoir la destination Maroc

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a entamé, le 6 mars à New Delhi, un roadshow visant à promouvoir le Maroc en tant que destination d’investissements auprès des opérateurs et investisseurs indiens.

On apprend qu’au menu de cette tournée, organisée par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l’Ambassade du Royaume du Maroc en Inde, figure une série de rencontres avec des ministres, des investisseurs et des représentants de grandes sociétés indiennes. L’objectif est de présenter l’offre du royaume et d’accélérer les investissements sur le territoire national.