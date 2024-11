Crédit du Maroc: Holmarcom annonce le succès de l’offre de vente au public

Holmarcom Group annonce le succès l’offre de vente au public (OPV) de 11,3 % du capital de Crédit du Maroc, réalisée du 28 octobre au 1er novembre 2024. Le montant souscrit s’élève à 18,06 milliards de dirhams (MMDH), soit 18 fois plus que ce qui était demandé.

L’opération, conduite par Holmarcom Finance Company (HFC), a attiré plus de 13 000 souscripteurs, «dépassant largement les attentes initiales». Au total, 1 229 577 actions ont été attribuées, représentant un montant global de 1,03 MMDH.

Le succès de cette OPV «témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de Crédit du Maroc et dans ses ambitions de développement», se félicite le groupe, qui détient, désormais, 67,4 % du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc, via sa holding HFC.

Cette opération a permis d’augmenter le flottant de Crédit du Maroc, qui passe désormais de 11% à 22%, tout en diversifiant sa base actionnariale, s’alignant ainsi sur les meilleures pratiques du marché.

Outre les bénéfices financiers, cette opération permet à Holmarcom de mobiliser des fonds supplémentaires pour soutenir ses projets de développement ambitieux, tant au Maroc qu’au-delà des frontières nationales. Elle s’inscrit dans une stratégie de croissance qui vise à renforcer la présence du groupe dans le secteur bancaire et à diversifier ses activités.

Depuis l’acquisition de Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom s’est concentré sur la relance de la banque à travers un plan de développement exhaustif. Celui-ci vise à améliorer la performance opérationnelle, à accélérer la transformation digitale et à renforcer la position de la banque sur le marché.