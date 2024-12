Dacia Jogger Hybrid 140 : commercialisation imminente au Maroc [Vidéo]

C’est à l’occasion de la 4ème édition du Dacia Talk, un rendez-vous dédié à la presse nationale et durant lequel la marque a pris pour habitude de dévoiler ses dernières innovations, stratégies et autres perspectives, que Dacia Maroc a annoncé la commercialisation imminente du Jogger Hybrid 140. Un modèle électrifié qui offre à la marque la possibilité de proposer à sa clientèle une solution de mobilité à la fois écologique et économique.

Après le Jogger animé par un diesel de 102 chevaux, voici que Dacia Maroc propose la variante hybride de ce même véhicule familial de 7 places et qui, rappelons-le, est fabriqué à l’usine Renault de Tanger. Quid de la technologie ? Il s’agit de celle utilisée actuellement par la Renault Clio V hybride, voire par l’Arkana hybride, entre autres. En clair, un attelage mécanique qui combine un quatre-cylindre essence 1,6 litre (de 90 chevaux) avec deux blocs électriques, l’un principal de 36 kW (49 chevaux) adossé à un démarreur/générateur haute tension, le tout animé par une boîte de vitesses à crabots sans embrayage. De quoi disposer d’une puissance combinée de 140 chevaux.

Quelles sont les premières impressions à son volant ? Au démarrage, pas un bruit ! C’est le moteur électrique de 49 chevaux qui assure le lancement de l’engin qui peut se débrouiller seul sur plusieurs kilomètres. Faut-il souligner que la décélération et le freinage permettent de récupérer de l’énergie cinétique, transformée en énergie électrique pour régénérer la batterie. De quoi obtenir, selon le constructeur, jusqu’à 80% du temps de roulage en ville en tout électrique.

Pour peu que l’on veuille augmenter la cadence, le quatre-cylindre essence s’active et se montre dynamique, avec des relances plutôt toniques. À l’usage, les changements de modes de fonctionnement (thermique-électrique) sont quasiment imperceptibles et ne nécessitent aucune action de la part du conducteur. Le système choisit automatiquement le mode le plus approprié à la situation, dans le but d’optimiser au mieux les émissions et la consommation. Justement parlons-en de cette consommation qui est l’atout majeur de cet attelage mécanique puisque le Jogger Hybrid ne consomme que 4,4 litres/100 km en moyenne. Pas mal du tout !

Tout comme la variante diesel, la déclinaison hybride fait la part belle à l’habitabilité, au confort d’ensemble et à la polyvalence d’utilisation. À noter que le volume de coffre de l’engin n’est pas forcément pénalisé par la batterie qui se voit logée en lieu et place de la roue de secours. Ce qui donne au final 708 dm3 en 5 places, de 160 à 595 dm3 en 7 places et un volume gargantuesque lorsque les rangs 1 et 2 sont repliés culminant à 1 819 dm3. Toujours est-il que le Jogger Hybrid 140 sera commercialisé dès le 13 janvier prochain dans l’ensemble du réseau Dacia dans le Royaume. Comptez 256 900 DH (tarif de lancement) pour repartir au volant de ce Jogger en finition «Extreme», soit 33 000 DH de plus que son homologue diesel à finition égale.