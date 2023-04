Deepecho : innover au service de la maternité

Les progrès de la santé publique et des soins médicaux ont permis d’améliorer les résultats de la grossesse et de l’accouchement. Les taux des indicateurs de santé périnatale tels que la mortalité et la morbidité maternelles, la mortalité fœtale, néonatale et infantile, l’insuffisance pondérale à la naissance et les naissances prématurées ont diminué au fil du temps.

Cependant, ils constituent toujours un problème de santé publique et des disparités considérables existent au sein des pays et entre eux. Pour les chercheurs en périnatalité qui s’efforcent de démêler l’écheveau des causes de l’état de santé de la mère et de l’enfant et pour les cliniciens qui s’occupent des femmes enceintes et des nourrissons, l’intelligence artificielle offre de nouvelles approches en matière de modélisation prédictive, de diagnostic, de détection précoce et de suivi de la santé périnatale.