Innovation. L’UM6P injecte 200 millions de dollars dans Bidra Innovation Ventures

La société de capital-risque, basée à San Francisco (USA), a fait cette annonce le 5 avril, indiquant que cette opération est destinée à élargir le champ des investissements de Bidra pour inclure des innovations dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des mines et de l’agriculture. La même source précise que ce nouveau financement intervient un an après le lancement par Bidra d’un fonds de 50 millions de dollars axé sur l’agriculture, et soutenu par les mêmes investisseurs. « Ces 200 millions de dollars supplémentaires s’ajoutent donc aux 50 millions de dollars déjà financés », note-t-on.

L’UM6P et le groupe OCP investissent 200 millions de dollars (environ 2 milliards de DH) dans la société de capital-risque Bidra Innovation Ventures. L’objectif est de soutenir les technologies de pointe dans le développement durable et la transition énergétique.

Pour Hicham El Habti, président de l’UM6P et président du conseil d’administration de Bidra, ce fonds élargira l’investissement de cette entité dans la réduction de l’empreinte carbone de l’industrie agricole, tout en relevant les défis de la sécurité alimentaire, de l’urbanisation et de l’industrialisation. « Soutenir les efforts de Bidra s’inscrit dans l’engagement de l’UM6P à investir dans l’agriculture durable et la formation d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et de dirigeants, et à positionner le Maroc et l’Afrique à la pointe de la recherche et de la technologie », a-t-il assuré. De son côté, Amar Singh, chef de groupe à Bidra Innovation Ventures, souligne que l’UM6P reconnaît le rôle que l’innovation doit jouer pour résoudre durablement les défis mondiaux.

« Avoir le soutien d’OCP Group est un énorme avantage car nous pouvons désormais étendre le savoir-faire régional et la capacité de distribution d’OCP aux startups prêtes à évoluer », a-t-il aussi fait remarquer. Enfin, Bidra Innovation Ventures précise que les entreprises soutenues qu’elle va soutenir bénéficieront non seulement des ressources financières de l’UM6P et du groupe OCP, mais également de leur expertise et de leur réseau mondial étendu