Le français Sanofi renoue avec le pilotage par des expatriés de ses activités au Maroc

Après une parenthèse de presque dix ans de management marocain à la tête de ses filiales au Maroc, le groupe Sanofi nomme à nouveau un président étranger à la tête de celles-ci.

En effet, le géant mondial d’origine française spécialisé dans la fabrication de médicaments et la biotechnologie, vient de se séparer d’Amine Benabderrazik qui était jusqu’à très récemment aux commandes de Sanofi Maroc (ex-Sanofi Aventis Maroc) et HOSTIM et ce, depuis 2016 et pilotait également à partir de Casablanca les activités du groupe Sanofi en Tunisie et en Libye. Le nouvel homme fort au Maroc du cinquième laboratoire pharmaceutique au monde est désormais le français Adrien Delamare Deboutteville, qui a débuté sa carrière chez son actuel employeur en 2006 avant d’y gravir les échelles dans les domaines de l’audit, du business support et le marketing stratégique.