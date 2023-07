Dessalement de l’eau de mer : signature d’un plan d’urgence Gouvernement – OCP

Le mémorandum et le contrat de concession s’inscrivent dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation, pour la période 2020-2027, notamment sa composante afférente à la mobilisation des eaux non-conventionnelles, à travers la programmation de stations de dessalement de l’eau de mer.

Le 5 juillet, a été signé, à Rabat, un mémorandum d’entente et un contrat de concession, entre l’Etat et le Groupe OCP, relatifs à un plan d’urgence de production d’eau potable et d’eau à usage industrielle par dessalement de l’eau de mer, respectivement au profit des régies de Safi et d’El Jadida, et des activités industrielles du Groupe.

A cet effet, un projet mutualisé de dessalement d’eau de mer a été lancé, dans le cadre d’un plan d’urgence, dans l’objectif de produire de l’eau potable en vue de l’approvisionnement des régies de Safi et d’El Jadida, ainsi que pour subvenir aux besoins industriels de l’OCP. Inscrit dans le cadre la stratégie de « neutralité eau » de l’OCP, ce projet qui promeut l’utilisation des énergies vertes, vise à utiliser exclusivement des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées et eaux de mer dessalées) pour ses opérations industrielles. A noter que le dessalement des eaux de mer a été confié par contrat de concession à la société OCP Green Water.

Le plan d’urgence va permettre de produire et de livrer, dans une première étape, 85 millions de m3 par an, au cours de la période 2023 – 2025, et, dans une deuxième étape, 110 millions de m3 par an, à partir de 2026. Quant à la production d’eau à usage industriel, le plan d’urgence vise à assurer, à terme, la mobilisation de 35 millions de m3 d’eau dessalée traitée, par an.

Ainsi, à partir de 2026, les régies bénéficieront de 75 millions de m3 d’eau dessalée par an pour les besoins des services publics, alors que 35 millions de m3 par an seront alloués à l’usage industriel de l’OCP. Le dessalement des eaux de mer devra être effectué au sein de quatre unités de dessalement, dont deux situées dans le site industriel de Jorf Lasfar et deux autres à Safi.