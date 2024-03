DIZAN, l’importateur de matériel IT, change de main

Après l’introduction en bourse de Disty Technologies en 2022, un autre distributeur de matériel et solutions informatiques, en l’occurrence DIZAN SARL, enregistre un changement majeur de son capital.

Cette PME créée en 2015 et qui avait atteint rapidement la barre de 100 millions de dirhams en chiffre d’affaires, vient de changer de main dans le sillage de la cession de 100% de ses actions par les deux actionnaires fondateurs, à savoir Nour Zine et Abdelali Gbaoui, deux entrepreneurs ayant d’autres activités de distribution par ailleurs.

Si rien ne filtre sur le montant de la transaction entre les vendeurs et le nouveau maitre des lieux, Hassan Sania, ce dernier vient avec un nouveau plan de développement visant à doubler la taille à horizon trois ans avec un renforcement des fonds propres au passage.

Connue pour être à son démarrage un distributeur exclusif des marques SAMSUNG (pour les imprimantes et consommables) et des accessoires T’nB, DIZAN SARL n’a eu cesse d’enrichir son portefeuille de marques internationales en devenant par la suite un importateur et revendeur non exclusif de HP Printing, Samsung, Lenovo, Lexmark, Canon, Kyocera, Epson, Maxell, Acer et Verbatim. Contrairement à d’autres distributeurs comme Mobile Up (qui distribue certaines marques identiques), DIZAN SARL n’a pas investi dans un réseau de distribution et reste – pour l’instant – un pur grossiste comme Disty Technologies ou le leader du secteur Disway (tous les deux cotés à la Bourse de Casablanca).