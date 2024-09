EFE-Maroc et Think Human Foundation renouvellent leur alliance pour soutenir l’employabilité des jeunes

La Fondation marocaine de l’éducation pour l’emploi (EFE-Maroc) et Think Human Foundation ont annoncé aujourd’hui le renouvellement de leur partenariat initié en 2021, lors d’une cérémonie de clôture de leur collaboration actuelle.

Ce partenariat clé, axé sur l’employabilité des jeunes au Maroc, se poursuivra sous l’égide de Think Human Fund, qui remplace désormais Think Human Foundation.

Lancé il y a trois ans, ce partenariat vise à équiper les jeunes marocains des compétences digitales et comportementales nécessaires à leur intégration sur le marché du travail. Grâce au soutien financier de Think Human Foundation, EFE-Maroc a pu offrir des formations accessibles à des centaines de jeunes à travers trois villes du Royaume : Marrakech, Rabat et Fès.

Depuis le début de ce programme, plus de 380 jeunes ont été initiés aux plateformes d’apprentissage en ligne, leur permettant ainsi de renforcer leurs compétences numériques. En parallèle, plus de 120 jeunes ont bénéficié de formations en présentiel axées sur les soft skills et les compétences digitales les plus demandées par le marché. Ces efforts ont permis l’insertion professionnelle de plus de 60 jeunes dans divers secteurs d’activité, avec un taux de participation féminine significatif, représentant 66% des jeunes insérés.

Le partenariat ne se limite pas à la formation et à l’insertion professionnelle. Les deux entités encouragent également la participation des collaborateurs marocains du groupe Concentrix dans des activités de volontariat, telles que le mentorat et l’animation de webinaires. Ces activités visent à soutenir les jeunes dans leur transition de l’éducation vers l’emploi, en les préparant aux défis du marché du travail.

Philip Cassidy, président de Think Human Fund et Think Human Foundation, a souligné l’importance de ce partenariat dans le contexte marocain. « Alors qu’aujourd’hui un jeune sur quatre n’est ni en emploi, ni en formation, ni en train d’étudier, nous sommes ravis de créer des ponts vers le monde du travail aux côtés de Education for Employment », a-t-il déclaré.