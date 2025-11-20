El Mechrafi représente l’APSEM à l’Assemblée générale de la WFCS

L’Association pour la promotion du sport en entreprise au Maroc (APSEM) a participé, le 16 novembre 2025, à l’Assemblée générale de la World federation for company sport (WFCS) à Málaga, en Espagne, soulignant l’engagement du Royaume dans le développement du sport en entreprise et dans la promotion de la santé, de la cohésion et de la performance au travail.

La vision d’un sport vecteur de bien-être et de productivité au sein du monde professionnel a été portée à Málaga par Younes El Mechrafi, président de l’APSEM et vice-président Afrique de la WFCS, accompagné d’Othmane Ibn Ghazala, directeur exécutif de l’APSEM, aux côtés du président de la WFCS, Didier Besseyre.

Parmi les faits marquants de l’Assemblée générale, il y a la désignation de Málaga comme ville hôte des Jeux mondiaux du sport d’entreprise en 2030, ainsi que la présentation du projet Move At Work, cofinancé par Erasmus+ Sport (Commission Européenne) et porté par la European Federation for Company Sport (EFCS), pour promouvoir l’activité physique au travail.

L’Assemblée générale a aussi approuvé la nomination de Mark Marlow, président du MESA (Malte), au comité de contrôle de la WFCS et rendu hommage à Velizar Deric, président de la fédération serbe récemment décédé, pour son engagement envers le sport en entreprise à travers le monde.

À l’issue des travaux de cette assemblée, MM. El Mechrafi et Besseyre ont convenu de renforcer leurs liens de coopération à travers la signature d’une convention de partenariat, marquant ainsi une nouvelle étape pour le développement du sport en entreprise au Maroc.

L’APSEM a été lancée le 6 avril 2019, à l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, créée par l’ONU. Présidée par Younes El Mechrafi, Directeur général de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), elle a pour vocation de contribuer au bien-être et à l’inclusion des salariés, ainsi qu’au développement de la performance collective des entreprises et de la société à travers le sport.

L’APSEM est dirigée par un bureau composé de huit membres fondateurs, dont la CGEM, la CMIM, la FMM, l’AMSD, la BMCI et la Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Maroc. Le bureau comporte trois vice-présidents, en l’occurrence Nawal El Moutawakel, Kamal Lahlou et Abdelaziz Alaoui.