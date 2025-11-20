Un prêt japonais de 3,9 MMDH pour l’irrigation dans le Gharb

Le Maroc et le Japon ont conclu, jeudi 20 novembre à Rabat, un échange de notes relatif à un accord de prêt de 64,577 milliards de yens (environ 3,9 milliards de dirhams – MMDH), pour le financement du projet d’aménagement hydro-agricole de la zone sud-est de la plaine du Gharb.

Cet échange a été signé par le ministre délégué chargé du Budget Fouzi Lekjaa, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc, Nakata Masahiro, et le directeur général du département du Moyen-Orient et de l’Europe à la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), Toyama Kei, en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et du représentant résident du bureau de la JICA au Maroc, Kawabata Tomoyuki.

S’inscrivant dans les orientations nationales en matière de développement hydro-agricole, notamment la stratégie Génération Green 2020-2030 et le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, ce projet vise à généraliser des techniques d’irrigation économes en eau, notamment le goutte-à-goutte, afin d’améliorer la gestion des ressources hydriques.

Ce financement appuie un projet structurant destiné à accroître l’efficience de l’usage de l’eau et à renforcer durablement la production agricole sur une superficie de 30.000 hectares dans la plaine du Gharb. Il comprend également la réalisation de canaux hydro-agricoles principaux, d’ouvrages annexes, ainsi que la sécurisation des infrastructures existantes.

Dans une déclaration à la presse, M. Masahiro a indiqué que cette signature constitue une étape majeure dans la coopération entre les deux pays. Il a précisé qu’il s’agit du plus important projet mené conjointement par les parties concernées pour soutenir l’irrigation dans une région confrontée à des enjeux cruciaux liés à l’eau.

L’ambassadeur a souligné que le Maroc demeure un partenaire de premier plan pour le Japon, mettant en avant la solidité et le caractère amical des relations bilatérales. Il a relevé que les priorités nationales du Royaume, notamment la gestion rationnelle de l’eau et la lutte contre certains usages illégaux, bénéficient d’un engagement constant de la partie japonaise, qui se dit fière d’accompagner ces orientations stratégiques.

M. Masahiro a également salué l’expertise reconnue du Maroc en matière d’irrigation et exprimé la satisfaction des représentants japonais quant au niveau de coopération atteint dans ce projet.

De son côté, M. Tomoyuki a affirmé que ce projet constitue une avancée majeure dans la modernisation de l’irrigation au Maroc et répond aux enjeux croissants liés à la rareté de l’eau.

En renforçant l’efficience hydrique, en sécurisant les installations existantes et en introduisant des technologies d’irrigation performantes, cette initiative contribuera à accroître la résilience du secteur agricole face aux effets du changement climatique, a-t-il fait valoir.

Il a aussi mis en avant l’engagement continu du Japon à accompagner le Royaume dans ses efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir un développement agricole durable et inclusif. Selon M. Tomoyuki, cette opération illustre la solidité de la coopération maroco-japonaise et sa contribution directe aux priorités nationales en matière de gestion des ressources hydriques.

Cette initiative contribue à renforcer la sécurité alimentaire en étendant et en sécurisant l’irrigation dans la plaine du Gharb, à répondre à la pression croissante sur les ressources en eau et à atténuer les effets des sécheresses, tout en consolidant la coopération maroco-japonaise pour un développement agricole durable et inclusif.