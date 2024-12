Élu Service Client Maroc 2025 : Avis et Locafinance décrochent deux titres

Le groupe Avis-Locafinance s’est vu décerner deux titres «Élu Service Client de l’Année Maroc 2025», une première dans la catégorie «Location Courte Durée» pour Avis, et pour la troisième année consécutive dans la catégorie «Location Longue Durée pour Locafinance.

Ces deux distinctions majeures sont le fruit d’une vision claire initiée en 2017 : offrir bien plus qu’un service de location, une véritable expérience client, dixit le management du groupe. Ce dernier précise que cette double distinction s’est accompagnée de plusieurs actions menées par ses soins au Maroc ces dernières années, concrétisées notamment en 2024 par une augmentation importante de sa flotte de véhicules, une couverture géographique plus large et des partenariats solides avec des leaders mondiaux.

«Cette troisième distinction pour Locafinance vient confirmer la pertinence de notre stratégie centrée sur le client et renforce notre position de leader au Maroc. Fidèles à l’adage jamais deux sans trois, nous voyons en ce prix un encouragement à poursuivre notre dynamique d’amélioration continue. Nous restons engagés à optimiser le parcours client et à proposer des services et produits de qualité, accessibles dans les principales régions du pays, en totale adéquation avec les attentes et exigences de nos clients. Parallèlement, cette première distinction pour Avis incarne le niveau d’excellence qui anime notre Groupe. Elle reflète non seulement la qualité du travail accompli par nos équipes, mais aussi la confiance précieuse que nos clients nous accordent, et c’est sans doute là la plus belle des récompenses», a déclaré Eddy-Richard Tolédano, PDG du groupe Avis Locafinance.