Et de trois pour New Balance au Maroc !

New Balance continue son expansion en Afrique du Nord avec l’ouverture de son troisième magasin au Maroc.

Située sur le Boulevard Al Massira Al Khadra à Casablanca, cette nouvelle boutique marque un pas de plus dans le partenariat stratégique entre la célèbre marque américaine et « Planet Sport ». Ce développement renforce la présence de New Balance dans le pays, après l’inauguration récente d’un magasin à Marrakech en début de mois.

Lire aussi | Yves Rocher tout proche de dépasser les 100 magasins au Maroc

Ce nouvel espace propose une expérience d’achat moderne et flexible pour les amateurs de sport et de mode. En plus des produits emblématiques de la marque, le magasin vise à s’impliquer dans la communauté locale à travers des initiatives sportives. À l’occasion de cette ouverture, une conférence de presse est organisée pour présenter le New Balance Run Club Casablanca (NBRC), dont le lancement officiel aura lieu le 22 novembre 2024.

Le NBRC, créé pour encourager les Marocains à adopter la course à pied, met en avant deux ambassadeurs prestigieux. Fadwa El Fassi, marathonienne internationale ayant participé aux épreuves de New York et Berlin, et Nacer Ben Abdeljalil, premier Marocain à avoir atteint le sommet de l’Everest et traversé le Pôle Nord, incarnent les valeurs d’excellence et de dépassement de soi que souhaite promouvoir la marque.

Lire aussi | Kazyon défie BIM Store avec l’ouverture de 116 magasins en un an !

Lors de l’événement, Stuart Henwood, Directeur Général Régional pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde, a souligné l’importance de ce nouveau point de vente pour New Balance. Il a déclaré : « L’ouverture de notre magasin à Massira, au cœur de Casablanca, illustre notre engagement à renforcer les liens avec la communauté locale et à promouvoir un mode de vie actif. Ce lancement coïncide avec celui du NBRC dans le cadre de notre campagne “Run Your Way”, et nous sommes impatients de partager avec nos clients les derniers produits et initiatives innovantes de la marque. »

L’inauguration sera également marquée par des animations célébrant le patrimoine marocain, avec des spectacles de musique traditionnelle et des créations artistiques exclusives signées par l’artiste local Faiçal Adali.