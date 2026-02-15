Alertes
Politique

Exclusive. Baraka annonce la construction d'un barrage pour soulager Oued El Makhazine

Dans une information révélée exclusivement sur MFM Radio, dans le cadre de l’émission politique « Décryptage », le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a affirmé le lancement de la construction, « dans le courant de cette année », d’un nouveau barrage dans le bassin hydraulique du Loukkos, en vue de soulager celui d’Oued El Makhazine qui a subi une grande pression avec les dernières précipitations d’une ampleur exceptionnelle.

«Il est impératif de construire un nouveau barrage (au Loukkos). C’est inscrit dans la loi de finances de 2025, mais il y a eu des mouvements de certains citoyens et de politiciens contre sa réalisation», a raconté M. Baraka, avant de lancer: «L’essentiel, c’est que nous allons donner le coup d’envoi (des travaux) dans le courant de cette année».

Le démarrage du chantier, dont les études techniques et d’impact ont bel et bien démarré, a été reporté après l’opposition exprimée par les habitants de la zone concernée, sous prétexte qu’ils «seront affectés par son installation», a relaté le ministre, qui semble décidé à trouver une solution afin de donner forme à un projet névralgique.

Lire aussi | Loukkos: Oued El Makhazine se stabilise, mobilisation continue à Ksar El Kébir

En effet, le barrage de Tifar devrait avoir une capacité de stockage de 900 millions de mètres cubes, ce qui en fera le plus grand ouvrage hydraulique de cet important bassin, puisque la retenue d’Oued El Makhazine ne dépasse guère les 672 millions de mètres cubes.

Le futur ouvrage devrait occuper une large superficie englobant des terres situées dans des communes appartenant aux provinces de Larache et Ouezzane. Il devrait jouer un rôle central dans les transferts interbassins (du Nord au Sud) et la sécurisation des eaux d’irrigation dans le Loukkos.

«Cette mesure figure bien dans le plan national de l’eau car nous sommes conscients que Oued El Makhazine ne peut pas suffire à lui seul. Donc, nous devrons ériger de nouveaux barrages pour le soulager et ne pas vivre la situation que nous venons de traverser», a insisté le ministre.

