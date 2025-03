Fini les files d’attente. Plus de contrôles aux entrées des aéroports au Maroc

Les contrôles aux entrées de Mohammed V de Casablanca et Marrakech-Ménara viennent d’être supprimés par les autorités des deux plus grands aéroports au Maroc, pour un accès plus fluide des voyageurs et accompagnateurs. Les longues files d’attente ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

La suppression des scanners et des portiques sera déployée progressivement dans tout le Royaume, en harmonie avec la stratégie de l’Office national des aéroports (ONDA) visant à faire de ces enceintes des références en matière d’accessibilité et de sécurité.

Dans ce sens, d’autres mesures sont prévues pour renforcer l’efficacité et la qualité des prestations, avec la précieuse collaboration du ministère de l’Intérieur, de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Gendarmerie Royale.

Cette avancée concrète répond à la volonté de moderniser et d’optimiser l’expérience des passagers à travers divers axes, notamment la fluidité des contrôles, le confort des installations et l’innovation technologique, explique une source de l’ONDA.

Le directeur de l’aéroport Mohammed V, Hicham Rahil, déclare que cette démarche permet de repenser intégralement le dispositif d’accès, tout en maintenant les normes de sécurité les plus strictes.

Pour sa part, la directrice de Marrakech-Ménara, Nawal Mounir, souligne que l’ONDA a optimisé la gestion des espaces et des flux, en réaménageant les zones de contrôle et en augmentant la capacité d’attente à l’arrivée.

Des renforts en ressources humaines et équipements sont mobilisés pour assurer un service rapide et efficace, fait remarquer la responsable, dont les propos sont rapportés par l’Agence MAP.

Aussi, les autorités de l’aéroport envisagent la mise en place d’E-Gates, l’ajout d’une nouvelle salle et l’installation de portes d’embarquement supplémentaires.

Les nouvelles mesures s’inscrivent dans la stratégie « Aéroport 2030 » de l’ONDA visant à répondre au mieux aux attentes des voyageurs, tout en continuant à développer les infrastructures pour soutenir la croissance du tourisme et de la connectivité aérienne au Maroc.

Ce plan ambitieux s’inscrit dans une dynamique plus large, marquée notamment par les préparatifs de la Coupe du Monde 2030, un événement qui placera le Royaume sous les projecteurs du monde entier.