IFC investit 363 millions de dirhams dans Building Logistics Services (BLS)

La Société Financière Internationale (IFC) a annoncé aujourd’hui un investissement significatif de 363 millions de dirhams (environ 37 millions de dollars) dans Building Logistics Services S.A. (BLS).

Cet investissement vise à soutenir la stratégie de croissance de BLS, à créer des emplois et à renforcer le rôle du Maroc en tant que plaque tournante régionale pour la logistique et le commerce.

Le financement en monnaie locale servira à développer les infrastructures de BLS, notamment à travers la construction, l’extension et l’acquisition d’entrepôts dans plusieurs villes marocaines. Ce projet devrait permettre la création de 500 nouveaux emplois d’ici 2030.

L’investissement d’IFC répond à un besoin de modernisation et de professionnalisation des services de transport et de logistique au Maroc. Cela permettra d’améliorer l’accès aux marchés et de réduire les coûts pour les entreprises et les consommateurs. BLS, qui opère actuellement 10 entrepôts au Maroc, est détenue majoritairement par H&S Invest Holding, une holding familiale marocaine.

Lire aussi | Al Amana Microfinance obtient un nouvel appui de l’IFC

La prise de participation d’IFC dans BLS a été officialisée en marge des Assemblées annuelles 2024 du Fonds Monétaire International et du Groupe de la Banque Mondiale. IFC détiendra une participation minoritaire aux côtés de STOA, un fonds d’impact qui avait acquis 20 % de BLS en 2023.

Moncef Belkhayat, PDG de H&S Invest Holding, a exprimé sa satisfaction suite à cet accord : « Je suis ravi et honoré de voir IFC rejoindre notre conseil d’administration. Leur expertise, combinée à celle de STOA, permettra à BLS d’accélérer son développement et de se concentrer davantage sur les besoins des clients. » Il a également souligné l’engagement de l’entreprise à adopter des pratiques exemplaires en matière sociale, environnementale et de gouvernance (ESG).

Marie-Laure Mazaud, Directrice Générale de STOA, a salué cette collaboration, affirmant que l’ambition de BLS dans le secteur de la logistique au Maroc était en phase avec les exigences de performance opérationnelle et de responsabilité environnementale.

Lire aussi | IFC et OCP lancent un méga-projet de plus d’un milliard de dirhams

Sérgio Pimenta, vice-président d’IFC pour l’Afrique, a souligné l’importance de cet investissement pour le renforcement de la compétitivité du secteur logistique marocain : « En soutenant un champion local de la logistique, ce projet contribuera à rendre les chaînes d’approvisionnement plus efficaces tout en créant des emplois. »

Cet investissement s’inscrit dans le Cadre de partenariat du Groupe de la Banque Mondiale avec le Maroc pour les exercices 2019-2025 et s’aligne sur la mission d’IFC de mobiliser des capitaux privés pour financer des infrastructures essentielles dans les marchés émergents.

Au Maroc, IFC a investi 1,3 milliard de dollars au cours des trois dernières années, avec près de 600 millions de dollars engagés pour cet exercice. Depuis plus de 60 ans, IFC collabore avec des partenaires publics et privés pour soutenir des secteurs clés comme l’infrastructure et l’industrie, transformant ainsi le Maroc en un hub régional pour la connectivité internationale.