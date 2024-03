Jacob Delafon investit plus de 200 millions de DH à Tanger

Quatorze ans après avoir inauguré en grande pompe sa nouvelle unité industrielle à Tanger, Jacob Delafon s’apprête à lancer un nouveau programme d’investissement d’envergure.

La filiale du géant américain Kohler compte investir plus de 200 millions de dirhams dans une extension de ses capacités de production dans une nouvelle parcelle adjacente à son site actuel à la zone industrielle de Mghouga à Tanger. Grâce à ce nouvel investissement, le spécialiste de la céramique pourra dépasser les trois millions de pièces par an en porcelaine sanitaire, grès et grès fin, notamment des produits en phase avec l’évolution du marché de l’habitation et dans le total respect de l’environnement.

C’est dire, que Jacob Delafon voit grand dans un marché marocain dont il domine le segment du haut de gamme depuis plusieurs décennies, mais également à l’export où il pousse les feux aussi bien en Afrique, qu’aux Etats Unis et en Europe. Sur le registre de la distribution, Jacob Delafon compte au Maroc pas moins de quatre showrooms à Casablanca, Tanger, Marrakech et Rabat appuyés par un réseau d’une quinzaine de revendeurs.

Rappelons, que Kohler est un acteur familial dont la création remonte à 1873. Aujourd’hui, le groupe compte une cinquantaine de sites à travers le monde qui emploie plus de trente mille employés dont plus de 600 au Maroc pour un chiffre d’affaires mondial consolidé de plus de sept milliards d’euros (près de 80 milliards de dirhams).