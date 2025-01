Kings World Cup : le Maroc en demi-finale au terme d’un match époustouflant

La sélection marocaine s’est qualifiée pour le carré d’as de la Kings World Cup Nations, en battant les Etats-Unis en quart de finale aux tirs aux buts (9-8), mercredi soir à Milan, en Italie.

Ce fut l’un des matches les plus passionnants de la compétition entre une équipe marocaine technique et spectaculaire, et un adversaire rigoureux et coriace, quoique l’arbitrage ait été défavorable aux Lions de l’Atlas sur des certaines phases décisives.

Menés 7-5 à deux minutes de la fin, les Marocains vont égaliser par le biais la star de l’équipe, Nadir Louah, qui a marqué un joli but d’une frappe sèche à ras de terre aux derniers souffles.

Grâce à la règle Goal X 2 (but comptant double), les deux équipes sont revenues à égalité (7-7) pour se diriger vers la séance des pénaltys, qui vont sourire aux Marocains (2-1). Les Lions de l’Atlas vont retrouver en demi-finale la Colombie, qui les a battus au premier match (4-1).

Depuis sa création en 2022 par l’ancien joueur du FC Barcelone Gerard Piqué, la Kings League s’est imposée comme un concept révolutionnaire du football. Avec ses règles innovantes et son approche dynamique, elle a su séduire un public jeune et connecté.

Les matchs, joués en deux mi-temps de 20 minutes, se distinguent par des éléments spectaculaires, soit les « cartes secrètes », offrant aux entraîneurs des options stratégiques inédites, telles que doubler le score d’un but ou exclure temporairement un joueur adverse.