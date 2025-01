Métapneumovirus humain: le professeur Afif s’élève contre les fausses informations

Encore une fois, les réseaux sociaux pullulent de rumeurs sur l’apparition d’un nouveau virus dangereux, dans un scénario rappelant l’ambiance anxiogène de la crise du Covid. Raison pour laquelle le professeur Moulay Said Afif monte au créneau pour dénoncer la propagation de fausses informations.

Dans un passage sur les ondes de MFM Radio, dans le cadre de l’émission « Nsawlou Masoul » (On interroge le responsable), le professeur Afif, pédiatre et spécialiste de la vaccination, a expliqué que des cas de métapneumovirus humain (MHPV) sont, certes, apparus en Chine, mais c’est loin de représenter une épidémie.

C’est un virus « connu » de la communauté scientifique, a-t-il affirmé, expliquant que trois autres virus sont en circulation dans le monde à cette période de grippe saisonnière. Par conséquent, « il ne faut pas céder à la panique, ni faire peur aux gens ».

Il a révélé avoir des contacts avec le professeur français Robert Cohen, l’un des meilleurs infectiologues au monde, qui lui a confirmé la circulation du virus mais pas à une échelle épidémique, ni en France ni ailleurs.

Dans un communiqué, l’OMS rappelle ainsi que le MHPV est « un virus commun circulant en hiver et au printemps » et provoquant « généralement des symptômes respiratoires semblables à ceux du rhume ».

Dans certains cas, il peut entraîner des maladies plus graves, comme la bronchite ou la pneumonie. « Les plus jeunes et les plus âgés sont les plus exposés, ainsi que les personnes immunodéprimées, c’est-à-dire celles dont le système immunitaire est affaibli », précise encore l’OMS.

Comme on l’a vu lors de la pandémie du Covid-19, les effets psychologiques des rumeurs « sont parfois plus graves que la maladie elle-même », a fait remarquer, par ailleurs, le professeur Afif, qui se réfère à l’absence de toute communication de la part du ministère de la Santé pour prouver le caractère normal de la situation.

En revanche, il a recommandé aux personnes de plus de 65 ans et aux malades chroniques, y compris les enfants, de prendre le vaccin contre grippe, dont les effets protecteurs commencent à agir quinze après l’administration.

« Ce n’est pas efficace à 100%, mais cela augmente l’immunité des catégories précitées », a relevé le professeur, insistant sur l’observation des mesures de précaution en leur présence (lavage des mains, ne pas tousser, pas de contact physique) si on est atteint de grippe.