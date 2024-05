La Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER) condamne fermement les attaques ciblées contre les tomates marocaines survenues à Perpignan, en France, ce jeudi 16 mai 2024.

Ces actions, qualifiées de préméditées par la COMADER, ont été orchestrées par trois organisations agricoles françaises : la FDSEA, Légumes de France et Jeunes Agriculteurs.

Ces organisations françaises ont manifesté contre ce qu’elles appellent une importation massive de tomates marocaines, revendiquant une concurrence déloyale et exigeant un affichage plus visible de l’origine des produits pour les consommateurs. Cependant, « la COMADER souligne que les tomates marocaines sont exportées en France dans le strict respect des accords agricoles entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne. Ces produits répondent pleinement aux normes et exigences européennes, subissant des contrôles rigoureux par les autorités sanitaires avant leur entrée sur le marché français », souligne la confédération dans un communiqué rendu public.

La COMADER dénonce vivement les arguments fallacieux avancés par les manifestants et critique le manque de réaction des autorités françaises face à cette multiplication inquiétante des attaques contre les produits agricoles marocains, poursuit la même source. L’organisation marocaine rappelle que les exportateurs marocains respectent toutes les réglementations européennes et que leurs activités soutiennent des centaines d’emplois logistiques à Perpignan.

Malgré ces hostilités répétées, la COMADER réaffirme son engagement à préserver une relation commerciale bénéfique et respectueuse avec ses partenaires européens. Toutefois, elle se réserve le droit de défendre les intérêts des exportateurs marocains par tous les moyens nécessaires. La présence de la tomate marocaine sur le marché français vise à compenser un déficit de production locale en cette période de l’année, soulignant ainsi son rôle crucial dans l’approvisionnement du marché.

« La COMADER adresse un message clair aux organisations professionnelles françaises impliquées dans ces actions : elle et ses adhérents ne resteront pas passifs face à d’éventuelles actions futures contre les produits marocains. La confédération est déterminée à protéger les intérêts légitimes de ses exportateurs et à continuer de contribuer au dynamisme économique de la région », conclut la confédération.