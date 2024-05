Gabriel Attal se rendra au Maroc du 3 au 5 juillet pour sa première mission à l’étranger

Le premier ministre français, Gabriel Attal, effectuera un déplacement officiel au Maroc du 3 au 5 juillet prochain. Ce voyage marquera un pas de plus dans le réchauffement des relations entre Paris et Rabat.

Ces derniers mois, plusieurs ministres français ont effectué des visites au Maroc dans le but de retisser progressivement les liens entre les deux pays. Parmi eux, Gérald Darmanin (Intérieur), Marc Fesneau (Agriculture), Stéphane Séjourné (Affaires étrangères) et Franck Riester (Commerce extérieur) ont chacun contribué à rétablir la confiance et le dialogue.

Gabriel Attal, pour qui ce voyage constituera sa première mission à l’étranger en tant que Premier ministre, sera accompagné de plusieurs de ses ministres, indique le journal français La Tribune. Cette visite est perçue comme un prélude potentiel à une visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc dans un futur proche.

Ce déplacement vise à renforcer les relations bilatérales et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. Les discussions porteront probablement sur divers sujets d’intérêt commun, notamment la sécurité, l’économie, l’agriculture et le commerce.

La visite de Gabriel Attal s’inscrit dans un contexte de normalisation progressive des relations franco-marocaines, et reflète la volonté des deux nations de tourner la page sur les tensions passées pour construire un partenariat plus solide et durable.