L’allemand Leoni réorganise sa présence industrielle au Maroc

Quelques mois après avoir inauguré sa première usine au sud du Maroc, et plus particulièrement à Agadir qu’il souhaite ériger en véritable plateforme industrielle majeurs de son implantation dans le pays, le groupe allemand Leoni finalise la fermeture de son unité marocaine d’Aïn Sebaâ.

En effet, le spécialiste du câblage automobile vient de liquider sa filiale Leoni Cable Maroc Sarl qui portait depuis plus d’une décennie le site du quartier industriel historique de la capitale économique. Cette décision traduit la volonté de la direction marocaine du groupe basé à Nuremberg de compacter sa présence au Maroc autour de sites intégrés de grandes capacités comme celui d’Agadir (qui s’étend sur 7 hectares pour une superficie construite de plus de 20 000 m²) et ne reflète aucunement un quelconque repli d’activité comme celui qui avait motivé la fermeture en 2013 du site de Bouznika (deux ans avant sa réouverture dans le sillage d’une relance commerciale ayant bénéficié aux filiales marocaines de Leoni Group).

Rappelons que le groupe allemand, installé au Maroc depuis 1971, y emploie près de 20 000 collaborateurs (soit plus que le cinquième de son effectif mondial) répartis essentiellement entre Bouskoura, Berrechid, Bouznika et désormais, Agadir. Ce qui l’érige avec le japonais Yazaki et l’américain Aptiv (tous les deux des concurrents mondiaux directs de Leoni) parmi les premiers employeurs privés du Royaume. Au niveau mondial, Leoni Group revendique un chiffre d’affaires consolidé de plus de 5 milliards d’euros (soit près de 60 milliards de dirhams) pour un total de salariés qui effleure la barre des 100 000 répartis sur 58 filiales à travers 27 pays.