L’AMMC accorde le statut de conseillers en investissement financier à West Capital Partners

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé l’enregistrement de la société West Capital Partners SARL pour exercer les activités de conseil en investissement financier (CIF) relevant de la catégorie N°2 prévues à l’article 2 de la circulaire de l’AMMC N°01/20 relative aux Conseillers en investissement financier.

Il s’agit du conseil et de l’assistance en matière de gestion financière et d’ingénierie financière pour le compte des organismes ou des personnes morales faisant appel public à l’épargne, du conseil à l’occasion des opérations d’appel public à l’épargne, ainsi que du conseil des sociétés en matière d’introduction en bourse et leur accompagnement après ladite introduction, indique l’AMMC sur son site web.

Banque d’affaires indépendante fondée en 2017 par Anas Guennoun, West Capital Partners a remporté, en 2021, le prix du deal de l’année 2021 en Afrique de l’Ouest. Décernée par le magazine DealMakers Africa, cette distinction (Deal Private Equity) s’appuie sur divers critères, à savoir la performance de la société, la taille du deal et son potentiel de création de valeurs.

Elle a été également nominée, en 2022, au même prix pour son rôle de conseil financier de Dolidol et du fonds DPI dans l’acquisition, pour un montant de 60 millions dollars, du Nigérian Mouka, auprès du fonds Actis.

Anas Guennoun, diplômé en Finance de l’Université Paris Dauphine, a plus de 20 ans d’expérience dans les fusions-acquisitions. Il débuté sa carrière, en 2000, à la banque d’investissement de Société Générale, où il a notamment conseillé, pendant 5 ans, de grands groupes français dans des opérations de fusions-acquisitions transfrontalières.

Il a co-fondé et co-dirigé, entre 2005 et 2017, différentes plateformes de Private Equity en Afrique du Nord (Société Générale Asset Management, Amundi, Abraaj), avec des levées de plus de 600 millions USD auprès d’investisseurs institutionnels étrangers (IFC, Proparco, BERD, BEI, DEG, FMO, BII…).