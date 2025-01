La FAAV organisera sa convention annuelle 2025 au Maroc

La Fédération Andalouse des Agences de Voyages (FAAV) a annoncé, en marge du salon international FITUR, la tenue de sa convention annuelle de cette année au Maroc. Prévue du 3 au 6 avril 2025, cette rencontre se déroulera dans trois destinations emblématiques : Tétouan, Tamuda Bay et Tanger.

Cet événement réunira les membres de la fédération et constituera une occasion majeure pour échanger des expériences, renforcer les partenariats et élaborer des stratégies visant à stimuler davantage le secteur touristique andalou et espagnol.

Lire aussi | Baleària lance le premier corridor maritime écologique entre le Maroc et l’Espagne

Lors de l’annonce, la FAAV a également salué les excellents résultats enregistrés par le tourisme en Espagne et en Andalousie en 2024. Selon le ministère espagnol du Tourisme, l’Espagne a accueilli 94 millions de visiteurs internationaux l’année dernière, marquant une hausse de 10 % par rapport à 2023. Le pays a également enregistré une augmentation de 16 % des dépenses touristiques. L’Andalousie s’est particulièrement distinguée avec plus de 35 millions de visiteurs, consolidant sa place parmi les destinations les plus prisées au niveau national et international.

Partenariats public-privé renforcés

Luis Arroyo, président de la FAAV, a souligné que ces résultats sont le fruit d’un travail collectif impliquant agences de voyages, entreprises et administrations publiques. « Avec notre programme d’activités pour 2025, nous continuerons à œuvrer pour qu’Andalousie reste une référence dans le secteur touristique », a-t-il déclaré.

Lire aussi | FITUR: Le Roi Felipe VI visite le stand marocain

La FAAV a également réaffirmé son engagement à collaborer étroitement avec les administrations publiques et les acteurs privés afin de renforcer l’attractivité touristique de la région. Pendant le salon FITUR, la fédération a multiplié les rencontres stratégiques avec des représentants du secteur touristique pour développer de nouvelles synergies. Ces efforts visent à maintenir l’Andalousie en tête des destinations offrant des expériences uniques et de haute qualité.