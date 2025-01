L’avocate Laila Slassi Sennou élue Présidente d’EFE-Maroc

L’Assemblée Générale de la Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) a élu Laila Slassi Sennou à la présidence de l’institution. Cette nomination marque le début d’un mandat triennal, de janvier 2025 à janvier 2027, au cours duquel elle succède à Amine Berrada Sounni.

Administratrice depuis 2019 et vice-présidente sous le mandat précédent, Slassi Sennou était jusqu’ici vice-présidence d’EFE-Maroc. ce poste sera désormais assuré par Soraya Sebti, membre active du conseil d’administration depuis plusieurs années.

Juriste de formation, Laila Slassi Sennou est diplômée des universités Paris Panthéon-Sorbonne, Panthéon-Assas et Paris Dauphine. Fondatrice du cabinet Afrique Advisors, elle est spécialisée en droit des affaires et accompagne acteurs privés, publics et investisseurs étrangers au Maroc et en Afrique. Elle est également engagée dans plusieurs initiatives visant à promouvoir l’entrepreneuriat, l’inclusion économique des femmes, et la préservation du patrimoine culturel et artisanal marocain.

« Libérer le potentiel de notre jeunesse et créer les conditions de son autonomie financière répondent à une exigence de dignité, tout en favorisant une croissance inclusive et durable pour le Royaume », a déclaré la nouvelle directrice suite à sa nomination.