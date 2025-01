Le chantier du Zenata Mall subira une pause d’au moins trois ans

Attendue depuis le divorce de leurs partenaires étrangers, en l’occurrence l’émirati Al Futtaim et le portugais Sonae Sierra, la décision des deux chefs de file marocains du mégaprojet du Zenata Mall est tombée. Le chantier de ce futur temple du commerce sera gelé pendant au moins trois ans.

Marjane Holding et la Société d’Aménagement de Zenata préfèrent ne pas reprendre les travaux de construction avant un moment de ce centre commercial, qui était appelé à devenir l’attraction principale de Ville Nouvelle de Zenata dès son inauguration prévue initialement en fin 2025.

Au-delà du déséquilibre, notamment de financement, suscité par le retrait des deux ex-partenaires précités, les deux co-développeurs marocains prennent ainsi acte du risque d’une sur-offre d’immobilier commercial au sein de la capitale économique au cours des prochaines années, avec les inaugurations ou extensions au lendemain de la crise sanitaire du Covid-19 (les Myriades, Aeria Mall, Bouskoura Golf City et récemment O’Vilage) et tant d’autres (certes de taille plus limitée) en cours de livraison. Une sur-offre dont a déjà pâti la fréquentation des autres centres commerciaux modernes qui ont toujours pignon sur rue, qui risquait de s’aggraver avec l’entrée en lice des 120 000 m² de surface locative que compte le projet du Zenata Mall, ce qui le hisserait au rang du plus grand centre commercial d’Afrique du Nord.

Aussi, les engins qui avaient été déployés dans le chantier situé le long de la côte entre Mohammedia et Casablanca, à proximité de l’autoroute reliant la capitale économique à Rabat, devront se taire longtemps pour laisser place à un énorme trou béant après l’excavation du chantier.

Rappelons qu’à moins d’une reconfiguration de son offre, le Zenata Mall devait accueillir l’enseigne internationale d’ameublement Ikea sur 26 000 m², un hypermarché Marjane sur 8350 m², une offre de loisir de 10000 m² et multiplex cinématographique de 3 400 m², ainsi que 44 250 m² de produits vestimentaires, cosmétiques, électroniques etc.