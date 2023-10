Le Groupe MIE dévoile l’édition 2023 de l’Africa Food Show à Casablanca

Doté d’une expérience de plus de 23 ans dans la région MENA, le Groupe MIE s’apprête à lancer un événement d’envergure qui rassemblera les principaux acteurs de l’industrie agroalimentaire en Afrique. Prévu du 21 au 23 novembre 2023, l’Africa Food Show se tiendra à l’Office des Changes de Casablanca (CICEC), offrant un cadre idéal pour établir des relations commerciales significatives.

L’Africa Food Show réunira plus de 10 pays exposants et prévoit d’accueillir au moins 7 500 visiteurs nationaux et internationaux. Cet événement majeur se déroulera au Maroc, un pays au cœur de la stratégie de développement du Groupe MIE. Le Maroc est reconnu comme un acteur clé dans les échanges commerciaux et les investissements en Afrique, notamment avec la Chine. La consolidation des relations sino-marocaines offre des opportunités précieuses pour stimuler la croissance économique dans la région.

Zahoor Ahmed, vice-président des stratégies et des partenariats du Groupe MIE, souligne leur rôle en tant que « Foreigner Business Drivers » et « incubateurs des relations avec les pays étrangers ». Grâce à leurs multiples éditions couvrant divers secteurs, ils possèdent une expertise inégalée dans le développement de relations internationales fructueuses.

Othmane Mediouni, Country Manager MIE Morocco, insiste sur l’importance de l’Africa Food Show en tant qu’occasion extraordinaire pour explorer en profondeur le secteur agroalimentaire. L’événement comprendra une dizaine de séminaires animés par des experts du secteur, ainsi qu’un networking de qualité qui favorisera la création de partenariats essentiels pour le développement économique du pays.

Il est à noter que le Groupe MIE a déjà une expérience significative dans l’organisation d’événements internationaux. En 2022, le 5th Morocco Food Expo s’est tenu à Casablanca, réunissant 130 marques de 17 pays différents. Cet événement a consolidé sa position en tant que le plus grand salon de l’industrie alimentaire de la région nord-africaine, couvrant tous les aspects de ce secteur en pleine croissance.

Le Groupe MIE démontre une vision claire visant à stimuler les opportunités commerciales en Afrique et à renforcer les liens entre les entreprises nationales et internationales. Avec l’Africa Food Show, Casablanca devient le point de rencontre des acteurs clés de l’agroalimentaire, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités et à une avancée significative pour le pays.