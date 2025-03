Le Groupe TUI annonce la construction à Agadir de son 500è projet hôtelier

En marge du Salon International du Tourisme de Berlin (ITB), le Groupe TUI a annoncé, mercredi 5 mars, le lancement de son 500é projet hôtelier à Agadir sous la signature «TUI Magic Life», en partenariat avec le Groupe Tikida. La construction débutera au printemps prochain pour une ouverture prévisionnelle à l’été 2027.

Ce projet marque ainsi une étape clé dans la stratégie de croissance mondiale de TUI, qui prévoit d’étendre son portefeuille hôtelier de 433 à 600 établissements à moyen terme.

«Le tourisme reste un marché en pleine croissance avec un fort potentiel. Notre priorité est d’élargir notre offre Holiday Experiences et d’offrir à nos clients des expériences de voyage inoubliables», souligne Peter Krueger, membre du directoire du Groupe TUI et CEO Holiday Experiences, cité dans un communiqué.

Et de poursuivre: «Nous investissons de manière ciblée dans des destinations attractives et des clusters régionaux afin d’agrandir notre portefeuille tout en maintenant nos standards de qualité élevés. La signature de notre 500e projet hôtelier est une étape majeure, et nous avons déjà fixé notre prochain objectif».

Dans une déclaration à Challenge, Jalil Benabbés-Taarji, Administrateur et Directeur Général du groupe Tikida, explique que le développement de «ce très beau projet» avec TUI intervient «dans le prolongement et en exécution du protocole d’accord général que notre partenaire stratégique a signé avec le gouvernement marocain en 2024 et ce, via notre filiale commune».

«L’arrivée de cette toute nouvelle enseigne hôtelière au Maroc – Magic Life – est un véritable motif de satisfaction et un plus pour cette belle destination d’Agadir. Ce projet contribue à la mise à niveau du front de mer et boostera le marché émetteur allemand dès l’été 2027», commente Benabbés-Taarji.

Un 16è TUI Magic Life dans le monde

Avec TUI Magic Life Agadir, la marque fait son entrée sur le marché marocain. Ce nouveau resort tout compris bénéficiera d’un emplacement privilégié sur la côte atlantique, avec 427 chambres, trois restaurants, quatre bars, trois piscines et un programme varié de sports et d’animations, fidèle au concept éprouvé de la marque.

Agadir offre des conditions idéales pour les vacanciers et amateurs de sports nautiques, grâce à son climat doux tout au long de l’année, plus de 300 jours de soleil et une plage de sable de huit kilomètres. Ce nouvel établissement, pied dans l’eau, vient compléter l’offre existante de TUI dans la région, qui inclut déjà TUI Blue Riu Tikida Beach et Robinson Agadir.

D’après Bernd Mäser, Directeur Général de TUI Hotels & Resorts, le nouveau Magic Life Agadir «offrira à nos clients une expérience de vacances exclusive dans une destination en plein essor».

«En complément de nos Clubs Robinson et de nos Resorts TUI Blue, nous ajoutons un club tout compris parfaitement adapté aux attentes de nos clients. Comme pour tous nos projets hôteliers, la durabilité est un élément clé de la conception de ce nouveau club à Agadir, car elle fait partie intégrante de l’ADN de TUI», fait-il savoir.

Le club sera équipé d’un système photovoltaïque, des dernières technologies de pompes à chaleur et d’une station de traitement des eaux, ajoute M. Mäser.

Le marché marocain toujours aussi attrayant

Le gouvernement marocain accueille favorablement l’investissement du Groupe TUI. En réaction à cette annonce, Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), indique que «cette expansion illustre encore une fois la dynamique du marché marocain en matière d’investissements touristiques et l’intérêt croissant d’acteurs majeurs tels que TUI pour notre Royaume».

«Cette ouverture viendra renforcer les infrastructures touristiques de la région, créer de nouveaux emplois et contribuer au développement économique. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec TUI», soutient M. Berakad.

Depuis la signature de la Charte du Tourisme Responsable par plus de 60 villes en janvier 2006, le Maroc s’engage activement en faveur d’un tourisme respectueux de l’homme et de l’environnement. Ce même environnement qui valorise le patrimoine culturel, identitaire et immatériel de ses différentes régions. En retour, le tourisme génère prospérité et valeurs.