Le HCP prévoit une croissance de 3,8% en 2025

Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc devrait croitre de 3,8% en 2025 après une progression de 3% estimée en 2024, suite à une reprise modérée du secteur agricole et à la poursuite des performances des activités non agricoles, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ces prévisions tiennent en compte de la hausse prévue des impôts et taxes sur les produits nets de subventions de 5% en 2025 après 5,7% en 2024, indique le HCP qui vient de publier son Budget économique prévisionnel 2025.

En valeur, la croissance du PIB devrait passer de 4,5% en 2024 à 5,9% en 2025, donnant lieu à une inflation, mesurée par l’indice implicite du PIB de 2,1% en 2025 après 1,5% attendue en 2024, précise la même source.

Reprise du secteur primaire en 2025 après sa contraction en 2024

La campagne agricole 2024/2025 devrait se caractériser par des conditions climatiques relativement plus favorables que celles de la campagne précédente qui a connu un déficit pluviométrique sévère, menant à une production céréalière limitée à 31,2 millions quintaux (MQx).

Lire aussi | La croissance économique en hausse de 3% au Maroc au 4è trimestre 2024

Ainsi, la valeur ajoutée agricole devrait évoluer de 4,1% en 2025, sous l’hypothèse d’une production céréalière inférieure à la moyenne, après un repli de 5% estimé en 2024, estime le HCP.

Tenant compte d’un accroissement du secteur de la pêche maritime de 6,5% en 2025 après 3,8% estimé en 2024, le secteur primaire devrait s’améliorer de 4,2% en 2025, après une baisse de 4,6% estimée en 2024, contribuant ainsi positivement de 0,4 point à la croissance du Produit Intérieur Brut après une contribution négative de 0,5 point en 2024.

Poursuite de la bonne performance des activités non agricoles

Les activités non agricoles auraient affiché une progression de 3,8% en 2024 et devraient évoluer de 3,6% en 2025, soutenues par la dynamique continue du secteur du BTP, des activités minières, et des activités industrielles, ainsi que par la poursuite de la bonne tenue des activités du commerce, du tourisme et du transport.

Ainsi, l’activité industrielle, représentant 59% de la valeur ajoutée secondaire en moyenne entre 2019 et 2023, devrait connaître un accroissement de 3,7% en 2025 après une amélioration attendue de 4% en 2024.

En 2025, les activités du secteur du BTP devraient poursuivre leur progression avec une croissance de 3,8%, au lieu de 4,2% estimée en 2024 après un repli de 0,4% en 2023.

Lire aussi | Davos : décryptage du rapport sur les risques qui menacent le monde

Par ailleurs, l’activité minière, devrait poursuivre son raffermissement avec une croissance de 5,9%, soutenue par la hausse continue de la production marchande du phosphate.

Le secteur secondaire devrait afficher une valeur ajoutée en hausse de 3,8% en 2025, après 5,1% estimée en 2024, contribuant ainsi de 0,9 point à la croissance économique nationale au lieu de 1,2 point en 2024.

Le secteur tertiaire, principalement orienté vers le marché intérieur, devrait continuer de soutenir la croissance économique en 2025, avec une progression de 3,5% après 3,2% prévue en 2024.

Cette évolution devrait être attribuable à l’amélioration des services non marchands de 3,2% en 2025 au lieu de 3,4% estimée en 2024, et des services marchands de 3,6% en 2025 au lieu de 3,2% attendue en 2024.

L’activité du commerce, dont la valeur ajoutée représente 19% du secteur tertiaire en moyenne de la période 2019-2023, devrait s’accroître à un rythme soutenu de près de 2,5% en 2024 et 2025, en liaison avec la croissance de l’activité économique.

L’évolution des services rendus aux entreprises devrait s’établir à 3,8% en 2025, grâce à la reprise de l’activité du secteur secondaire. De plus, les activités immobilières devraient s’améliorer de 2,2% en 2025, profitant de la relance de l’activité de construction.

Concernant la valeur ajoutée du secteur touristique, elle devrait s’améliorer de 7,4% en 2025, au lieu de 7,7% attendue en 2024 après un rebond de 23,5% enregistré en 2023, suite à la performance exceptionnelle des arrivées et des recettes touristiques grâce notamment à l’organisation des manifestations internationales et aux efforts déployés pour promouvoir la destination du Maroc et améliorer son accessibilité.

Pour les services de transport et d’entreposage, leur valeur ajoutée devrait progresser de 5,9% en 2025 au lieu de 4,4% attendue en 2024. Cette dynamique devrait être soutenue par l’accroissement continu du trafic aérien et maritime, grâce notamment à la poursuite de la performance des exportations du phosphate roche, de ses dérivés et des produits du matériel de transport.