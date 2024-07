Le Peugeot Rifter restylé désormais disponible au Maroc [Vidéo]

Du nouveau chez Peugeot Maroc qui accueille depuis peu dans ses showrooms le Rifter. Un ludospace qui s’est vu octroyer une jolie cure de jouvence et qui table sur sa polyvalence d’utilisation, son diesel de bonne facture et sa dotation en équipements de confort et de sécurité pour séduire les amateurs du genre.

Repartir à l’assaut du segment des ludospaces, c’est l’ambition que s’est assignée Peugeot Maroc avec le Rifter. Pour y parvenir, l’engin peut compter tout d’abord sur ses nouveaux ajouts cosmétiques qui viennent agrémenter sa silhouette. A l’avant, il arbore le nouveau blason de la marque au lion, inauguré par la Peugeot 308 en 2021. La grille de calandre a été élargie et le dessin des feux avant a été affiné pour mieux intégrer les fameux des crocs lumineux. De quoi être totalement raccord esthétiquement avec le reste de la gamme Peugeot.

Pas de changements significatifs à souligner s’agissant de la partie arrière qui opte toujours pour un large hayon ouvrant sur un volume de coffre plutôt gargantuesque avec ses 775 litres (voire 1 414 litres sièges rabattue). De même que le Rifter conserve aussi ses deux portes latérales coulissantes. En somme, un ludospace aux proportions bien équilibrées dont la silhouette est agréable à regarder.

Lire aussi | Qui est Yves Peyrot des Gachons, le nouveau DG de Sopriam ?

L’espace à bord, c’est évidemment l’un des atouts phares du Rifter. Outre les deux places avant très spacieuses, les occupants aux places arrière disposent chacun de trois sièges individuels. Ces derniers s’escamotent très simplement dans le plancher depuis le coffre. Outre le volume de ce dernier dont nous avons souligné ci-dessus le gigantisme, les rangements ne manquent pas. Comme l’ensemble des modèles de la gamme Peugeot, le Rifter s’approprie le «i-Cockpit», qui s’articule autour du volant compact, de l’écran tactile de 10 pouces et du combiné tête haute, lui aussi de 10 pouces. A noter que la console centrale intègre d’élégants basculeurs chromés à portée de main permettant de piloter plusieurs fonctionnalités, dont la climatisation.

Lire aussi | Voitures électriques : la Peugeot e-208 débarque au Maroc

Sous le capot, on retrouve un bloc diesel répondant à la norme Euro 6, à savoir l’expérimenté 1,5 litre BlueHDi délivrant 100 chevaux et associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Un bloc qui s’apprécie pour sa polyvalence au quotidien et qui offre une bonne combinaison entre performances d’ensemble et consommation de carburant mesurée. Comptez 243 900 DH (prix de lancement) pour repartir au volant de la finition d’entrée de gamme «Active». La finition la plus huppée «Allure» se négocie à 259 900 (prix de lancement).