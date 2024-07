Les 6 commandements anti-canicule

Avec l’arrivée des vagues de chaleur, il est essentiel de se protéger efficacement contre les risques liés à la canicule. Le Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, partage ses recommandations pour éviter les dangers de la déshydratation et de l’hyperthermie, particulièrement pour les personnes âgées et les bébés.

1. Boire et se rafraîchir

Hydratez-vous régulièrement : Buvez beaucoup d’eau avant même de ressentir la soif. Consommez également des jus, des soupes et des boissons riches en sels minéraux pour compenser les pertes dues à la transpiration.

Vaporisez-vous avec de l’eau fraîche ou utilisez des serviettes mouillées sans vous sécher. Laissez l’eau s’évaporer à l’air libre ou sous un ventilateur pour un effet rafraîchissant.

2. Manger léger et hydratant

Petits repas fractionnés : Privilégiez les légumes et les fruits pour fournir à votre corps l’eau et les sels minéraux nécessaires sans l’épuiser. Mangez de petites portions plusieurs fois par jour pour éviter les surcharges digestives.

Lire aussi | Des températures caniculaires à partir de mardi au Maroc

3. Garder un environnement frais

Maintenez votre maison fraîche : Utilisez un climatiseur pour apporter la fraîcheur nécessaire. À défaut, un ventilateur peut être efficace si vous avez préalablement mouillé votre corps.

4. Éviter les sorties aux heures chaudes

Restez à l’ombre : Évitez de sortir entre 11h et 21h, les heures les plus chaudes de la journée. Si vous devez sortir, portez des vêtements légers, amples et de couleur claire, ainsi qu’un chapeau large. Limitez les activités physiques intenses et restez à l’ombre autant que possible.

Lire aussi | Hajj: Plusieurs morts parmi les pèlerins, l’Arabie saoudite met en garde contre un pic de chaleur

5. Ne jamais laisser les personnes vulnérables seules

Surveillez les enfants et les personnes âgées : Ne laissez jamais les enfants, les personnes âgées, les malades ou les personnes à besoins spécifiques seules, surtout dans les voitures. Assurez-vous qu’ils sont dans un environnement frais et surveillez leur état de santé.

6. Reconnaître les signes de gravité

Symptômes nécessitant une intervention médicale urgente :