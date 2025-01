Les exportateurs d’agrumes marocaines vers les Etats-Unis épongent les pertes de 2023

Les exportations marocaines d’agrumes vers les Etats-Unis ont atteint le montant record de 29,6 millions de dollars durant les onze premiers mois de 2024, d’après le site spécialisé EastFruit, qui rappelle les grosses pertes subies l’année d’avant.

Pour la première fois, plus de 20 000 tonnes d’oranges ont été expédiées vers le marché américain entre janvier et novembre, soit une multiplication par 3,5 par rapport à 2023 et près de 10 % de plus que le précédent record établi en 2022, précise la même source.

Le changement climatique, les pénuries d’eau et les graves sécheresses au Maroc ont contribué au déclin de la production d’oranges en 2023 au Maroc, entraînant un niveau record de baisse des exportations, rappelle EastFruit.

Avant 2013, les expéditions d’oranges marocaines vers les États-Unis étaient sporadiques et irrégulières, Cependant, elles sont devenues annuelles depuis. Le Maroc a réussi à exporter plus de 10 000 tonnes d’oranges vers les États-Unis en 2018 et 2022. Au fil des ans, il s’est imposé comme le quatrième fournisseur du pays de l’Oncle Sam avec des parts de marché de 9% environ.

Les États-Unis sont le premier importateur d’oranges marocaines, représentant plus de 40 % des exportations totales d’oranges du Maroc en 2024. Le pic des livraisons se situe entre les mois d’avril et juillet. Durant cette période, le Maroc est confronté à un peu de concurrence sur le marché marocain.

Les principaux exportateurs d’oranges vers les États-Unis sont le Chili, l’Afrique du Sud et le Mexique, qui ont collectivement fourni près de 85 % des oranges en 2024.